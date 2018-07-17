Meizu 16 Plus ince çerçevesiyle gün yüzüne çıktı

Çinli Meizu, merakla beklenen yeni amiral gemisi Meizu 16 Plus modelini 26 Ağustos tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor. Fakat telefonun tanıtılmasına bir aydan fazla süre varken, bir internet kullanıcısı Meizu 16 Plus modeline ait olduğunu iddia ettiği bir telefon ekran çerçevesi fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafta yer alan Meizu 16 Plus olduğu iddia edilen telefonun yan çerçevelerinin neredeyse hiç olmadığı, ekranın ise alt ve üst kısımlarının da oldukça ince tutulduğu dikkati çekti.

Meizu 16 Plus teknik özellikleri

Meizu 16 Plus modelinin amiral gemisi cihaz olması sebebiyle, gücünü yapay zeka destekli Snapdragon 845 işlemcisinden alacağı düşünülüyor. 8 GB RAM, ekrana gömülü parmak izi okuyucu, çift arka kamera ve 3.000 mAh pil gücü şimdilik tahmin edilen özellikler arasında yer alıyor.

Meizu 16 Plus’a dair daha kesin bilgiler önümüzdeki günlerde belli olur. Zaten Meizu kurucusu ve CEO'su Jack Wong, 26 Ağustos tarihinde yeni amiral gemisini Meizu 16 Plus adıyla resmi olarak duyuracaklarını açıklamıştı.

Meizu 16 Plus fiyatı

Çinli firma Meizu, Oppo Find X modeline rakip olacaüı düşünülen Meizu 16 Plus modeliyle ilgili herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmadı. Fakat bu modele ait olduğu düşünülen fiyat bilgisi internete sızdırıldı. Meizi 16 Plus'ın fiyatları iddialara göre şu şekilde olacak:

6 GB + 128 GB: 3598¥ (559 $)

8 GB + 128 GB: 3798¥ (590 $

8GB + 256 GB: 4288¥ (666 $)

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