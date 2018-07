Meizu 16 Plus gün yüzüne çıktı! Teknik özellikleri ve fiyatı Meizu 16 Plus ince çerçevesiyle gün yüzüne çıktı Meizu 16 Plus modeliyle ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 26 Ağustos tarihinde tanıtımı gerçekleşecek olan Meizu 16 Plus ile ilgili paylaşılan bir fotoğrafta, cihazın ince çerçeveli ekrana sahip olacağı görülüyor. Meizu 16 Plus’ın Oppo Find X’e rakip olacağı düşünülüyor. Markanın yeni amiral gemisi modeli Meizu 16 Plus ile ilgili paylaşılan teknik özellikler ve fiyatına dair detaylar haberimizde.

Haber Merkezi 17 Temmuz 2018, 15:05 Son Güncelleme: 17 Temmuz 2018, 15:06 Yeni Şafak