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Emporio Armani Connected duyuruldu! Fiyatı ve özellikleri

Emporio Armani’den ikinci nesil Connected akıllı saatler yolda

Emporio Armani, ilk olarak 2016 yılında piyasaya çıkardığı akıllı saati Emporio Armani Connected modelinin ikinci neslini duyurdu. Klasik saat tasarımına sahip Emporio Armani Connected, Android işletim sistemiyle geliyor. 2018 Emporio Armani Connected özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni nesil Emporio Armani Connected
Yeni nesil Emporio Armani Connected

İtalyan marka Emporio Armani, yeni nesil akıllı saati Connected modelini duyurdu. 2016 yılından beri piyasada olan Emporio Armani Connected, yeni özellikleriyle duyuruldu. Saatin tasarımında ufak tefek değişiklikler dışında genel itibariyle önceki modele sadık kalınmış.

Yeni nesil akıllı saat Emporio Armani Connected gücünü Snapdragon Wear 2100 işlemcisinden alıyor. Fakat bu işlemcinin eski nesil bir işlemci olduğunu ve önceki Connected modelinde de kullandığını hatırlatalım.

Emporio Armani Connected teknik özellikleri

İkinci nesil Emporio Armani Connected Google’ın akıllı saatler için geliştirdiği Wear OS platformu ile çalışıyor. Bu sayede sadece Android değil iOS işletim sistemiyle de oldukça uyumlu. Bununla birlikte 1.19 inç AMOLED ekranı ve 30 metreye kadar su geçirmezlik özelliği mevcut.

Kalp atışı, nabız ölçümü, uyku ve fitness takibi gibi birçok özelliği barından saat Google Asistan ve NFC desteği sayesinde Google ödeme yeteneklerine de sahip. Şimdilik sadece markanın kendi web sitesinde satışa çıkacak olan Connected, Eylül ayından itibaren ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

Emporio Armani Connected fiyatı

İtalya marka yeni nesil akıllı saatini bu ayın sonundan itibaren kendi internet sitesinde 295 dolar ile 395 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunacak. Emporio Armani Connected Eylül ayından sonra Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor. Birinci nesil Emporio Armani Connected modelinin ülkemizdeki fiyatı yaklaşık 3 bin TL.

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