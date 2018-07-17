Teknoloji Alcatel 5V çentik ekran ve çift arka kamerayla geliyor
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Alcatel 5V duyuruldu! Alcatel 5V fiyatı ve özellikleri

Alcatel 5V çentik ekran ve çift arka kamerayla geliyor

Alcatel, çentik ekranı ve çift arka kamerası ile dikkati çeken yeni Alcatel 5V modelini duyurdu. %88 ekran-gövde oranına sahip yeni Alcatel 5V, uygun fiyatla satışa çıkacak. İşte yeni Alcatel 5V fiyatı ve teknik özellikleri haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alcatel 5V, mavi ve siyah renkleriyle satışa çıkacak.
Alcatel 5V, mavi ve siyah renkleriyle satışa çıkacak.

Alcatel, yeni 5V modeliyle iddialı geliyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan marka, yeni Alcatel 5V modeliyle adından sıkça söz ettirecek gibi. Yakın zamanda Türkiye’de de satışa çıkacak olan model, hem tasarım hem de özellik bakımından oldukça güncel.

Gelişmiş kamera

Alcatel 5V, gerçek zamanlı sahne algılama özelliğine sahip. Yapay zeka destekli sahne algılama sayesinde kamera bulunduğu ortama göre en uygun kamera ayarını otomatik olarak yapabiliyor.

Fotoğrafik algoritmalarla fotoğraf durumlarını (portre, gece/düşük ışık, yiyecek, hayvan, bitki, metin, plaj, mavi gökyüzü, arka aydınlatma gibi) algılar ve en ideal çekimi yapmanıza yardımcı olacak ayarlamaları (kontrast, doygunluk, parlaklık, keskinlik ve çözünürlük) yapar.

Alcatel 5V teknik özellikleri

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo

Boyutlar: 153,7 x 74,55 x 8,5 mm Ağırlık: 156 g Dış Kaplama: 3D kıvrımlı cam benzeri kapak

Ekran büyüklüğü: 6.2 inç 19:9 ekran

Çözünürlük: HD+ 1500 X 720 piksel %88 ekran gövde oranı, Dragontrail 2.5D cam Sınırsız FullView ekran.

Kamera: 12MP (Yazılım interpolasyonu ile 16MP'ye kadar) + 2MP Sabit odaklama Çift tonlu flaş Video çekme: 1080P@30fps Özellikler: AI sahne algılama, çoklu çekim, EIS, gerçek zamanlı bokeh, yeniden odaklama, HDR, ışık izi, gece modu, panorama, PDAF, gerçek zamanlı filtreler, Selfie Albümü, ağır çekim, Sosyal Mod, anlık görüntü, hızlandırılmış çekim, video hikaye, ZSL Çözünürlük: 8MP (13MP'ye yükseltilebilir) Sabit odaklama Video çekme: 720P@30fps

Bellek: 32 GB ROM + 3 GB RAM 128 GB'ye kadar Micro SD kart destekler

Pil: 4000mAh Bekleme süresi: 550 saat (4G), 620 saat (3G) Şarj süresi: 2 saat 48 dakika

Alcatel 5V fiyatı

Alcatel'in orta sınıfta yer alacak yeni akıllı telefonu Alcatel 5V, 200 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun önümüzdeki haftalarda ülkemizde satışa çıkması bekleniyor. Orta sınıfın fiyat/performans ürünü olan Alcatel 5V'nin özellikleri kağıt üzerinde oldukça iyi görünüyor.

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