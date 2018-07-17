Apple'dan dünya emoji günü için 70 yeni emoji

Apple'ın duyurduğu yeni emojiler arasında en dikkat çekenlerden biri Nazar boncuğu oldu.

Apple bu sene içerisinde yayına alacağı 70 yeni emojiyi bugün yani Dünya Emoji Günü’nde tanıttı. Yeni emojiler arasında süper kahramanlar, nazar boncuğu, engelli bireyler için özel emojiler ve farklı saç şekilleri yer alıyor.

Bu yılın ilerleyen günlerinde, sunacağı ücretsiz yazılım güncellemesi ile birlikte iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac’e 70’i aşkın yeni emoji karakteri sunmaya hazırlanıyor.

Unicode 11.0’daki onaylanmış karakterlere dayanarak hazırlanan yeni emoji tasarımları arasında pek çok seçenek bulunuyor.

Yeni emojilerde Asya kültürüne has bazı semboller de kullanılmış. Örneğin bizim oldukça aşina olduğumuz Nazar boncuğu gibi.

Yeni emojilerle beraber mesajlaşmak çok daha keyifli bir hale gelecek.