PlayStation Store 2018 yaz indirimleri başladı

PlayStation sahiplerinin her yıl merakla beklediği yaz indirimleri başladı. Birçok oyunu %60’a varan indirimlerle alabilmeniz mümkün. Her tarza uygun oyunun yer aldığı listeye bakmanızda fayda var. Bugün başlayan PlayStation Store yaz indirimleri 8 Ağustos tarihinde son buluyor.

PlayStation Store yaz indirimlerinde başka sürprizlerde var

Oyunların yanında DLC paketleri de indirime girdi. Ayrıca daha önceki indirim dönemlerinde olduğu gibi PS Plus aboneleri, bazı oyunlarda indirime ek yüzde 10 indirim gibi fırsatlardan yararlanabiliyor. Bugün başlayan PlayStation Store yaz indirimleri 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

PlayStation Store yaz indirimlerinde yer alan bazı oyunlar

Dünyanın ilk ve tek resmî FIA Online Şampiyonası – ülkeniz için ya da sevdiğiniz otomobil üreticisi için yarışın.

Yeni fizik motoru ve gerçekçi yol tutuş özelliği, hem yeni hem de tecrübeli oyunculara uygun bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yaş, bölge ve sürüş stili arasında birden fazla kısımda farklı yeteneklere sahip sürücüler, çevrimiçi müsabaka heyecanını deneyim edebilecek.

Arasında Türkçe dil desteğinin de bulunduğu oyunun boyutu 42.99 GB ve fiyatıysa 219,00 TL’den 59,00 TL’ye düşmüş.

Tüm zamanların en çok satan STAR WARS HD oyun serisiyle sonsuz bir STAR WARS™ aksiyonuna dalın.

Işın kılıcınızın gücüyle Starkiller Üssü’ndeki düşmanları yararak ilerleyin. Diğer dost birliklerle beraber Yavin 4’teki gizli Asi üssünün yer aldığı ormanlara AT-ST ateş gücünü de kullanarak saldırın.

Uzaydaki dev İlk Düzen Yıldız Destroyeri’ne saldırmak için X-wing filonuzu hazırlayın. Ya da elit bir İmparatorluk özel kuvvet askeri olan yeni STAR WARS kahramanı Iden olarak doğun ve otuz yıllık duygu yüklü ve sürükleyici tek oyunculu hikayeyi keşfedin.

STAR WARS™ Battlefront™ II yaz indirimleri kapsamında 269,00 TL’den 59,00 TL’ye inerek büyük bir indirime kavuşmuş oldu.

Rainbow Six Siege, çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunlarına yeni bir boyut kazandırıyor. Çeşitli elit Operatörler arasından seçimini yap, ekibini kur, yeteneklerini geliştir ve gerilim yüklü müthiş takım savaşlarında kendi takımına öncülük et.

149,00 TL değerindeki oyun PlayStation yaz indirimleri kapsamında 59,00 TL'ye sahip olabilmeniz mümkün. Oyunun Türkçe altyazı desteği mevcut.

9 Ağustos tarihinde son bulacak PlayStation yaz indirimlerinde yer alan diğer oyunlar için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın.

TEKNOLOJİ Ford Focus sağlam çıktı

TEKNOLOJİ Mercedes-Benz A Class Sedan'ın fotoğrafları yayınlandı