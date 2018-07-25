Audi Q3 artık daha dinamik

Audi’nin SUV segmentinde yer alan aracı Audi Q3, rakipleri olan BMW X2, Volvo XC40 ve Mercedes-Benz GLA karşısında güçlü durabilmesi için daha dinamik hale getirildi. Audi, ikinci nesil Q3 ile birlikte Volkswagen’in MQB platformuna geçiş yaptı.

Yeni Audi Q3 artık öncekinden 97mm daha uzun, 18mm daha geniş ve 5mm daha alçak. Aks mesafesinin eskiye nazaran 78mm uzamasına neden olan bu değişim, içeriye de daha geniş diz ve baş mesafesi olarak yansımış. Bagaj hacmi 674 litreye ulaşan aracın arka koltukları katlandığında 1,526 litre alan elde ediliyor.

Yenilenen Audi Q3’te markanın yeni üyesi olan Audi Q8 modeline dair esintiler mevcut. Aracın ızgarasında dikey şeritler yer alıyor ve ön farlar da yeni A3 Sportback'ten izler taşıyor. Yeni Q3 17, 18 ve 20 inçlik jantlarla tercih edilebiliyor.

2019 Audi Q3 yeni motor seçenekleri

2019 Audi Q3’ün motor gamında ilk etapta üç ünite bulunacak. Bu ünitelerin güç çıkışları 150 beygir ila 230 beygir arasında değişiklik gösterecek.

Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da bunlardan birinin 190 beygirlik 2.0 TFSI ünite olacağı, 7 ileri S Tronic çift kavramalı şanzıman ve Quattro dört tekerden çekiş sistemi ile işbirliği içerisinde çalışacağı düşünülüyor.

2019 Audi Q3’ün kabin tarafında 12.3 inç Virtual Cockpit gösterge ekranı ve 8.8 inç bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. 10 inçlik ekran seçeneği de opsiyon listesinde bulunuyor. Apple Car Play ve Android Auto desteğinin standart olduğu yeni Audi Q3’ün ön ve arka tarafında toplam 4 adet USB girişi bulunuyor.

Yenilenen Audi Q3’ün güvenlik tarafında acil durum freni, şeritten ayrılma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, ve adaptif hız kontrolü gibi özellikler yer alıyor.

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