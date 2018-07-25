Teknoloji Mercedes-Benz A Class Sedanın fotoğrafları yayınlandı
OTOMOBİL

Mercedes-Benz A Class Sedan'ın fotoğrafları yayınlandı

Mercedes yeni model Mercedes-Benz A-Class Sedan'ı geçtiğimiz aylarda Çin’de piyasaya sürmüştü. Şimdi de Mercedes-Benz, aerodinamiklerine odaklanılan yeni A-Class Sedan için görseller yayınladı.

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Mercedes-Benz A Class Sedan
Mercedes-Benz A Class Sedan

Mercedes-Benz’in başarılı B segmenti A-Serisi, 0.22'lik bir sürtünme katsayısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Sedan mevcut CLA-Class ile aynı sürtünme katsayısına sahip olmasına rağmen içerisinde barındırdığı diğer özellikleri ile kendisini farklı kılmayı başarıyor.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, otomobiller için hava sürtünme katsayısı oldukça önemli bir unsur. Katsayının düşük olması yakıt tüketimini ve araçların dengesini olumlu yönde etkiliyor. Türkiye şartlarında bu da sürücüyü oldukça olumsuz etkileyen maddeler arasında yer alıyor.

Tesla, piyasadaki aerodinamik açıdan en verimli otomobilleri üretmeye özen gösteriyor ancak Model S, 0.24 katsayısıyla biraz daha fazla sürtünme sağlarken Model 3, 0.23'teki sürtünme katsayısı ile Mercedes’in bir adım gerisinde yer alıyor.

Araçla ilgili şimdilik sadece aerodinamik değerler ve fotoğraflar mevcut. Firmadan yapılacak açıklamalarla yeni A Serisi sedanın fiyat ve çıkış tarihini sizinle paylaşacağız.

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