Ford Focus sağlam çıktı

Ford’un C segmentinde yer alan modeli Ford Focus, Euro NCAP tarafından düzenlenen çarpışma testine dahil edildi. 64 km ve 50 km olmak üzere iki farklı hızlarda gerçekleştirilen çarpışma testlerinin sonucunda 2018 model Ford Focus, 5 yıldız alarak sınıfının en sağlam araçları arasına yerleşti.

Ford Focus, gerçekleştirilen testlerin sonucunda yetişkin yolcu %85, çocuk yolcu %87, yaya güvenliği %72 ve araç güvenlik desteklerinden de %75 puan alarak, 5 yıldızı layık görüldü.

Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen ve farklı açılardan çekilen işte çarpışma testinin videosu.

Çarpışma testinde kullanılan Ford Focus'un detayları şu şekilde;

Teste kullanılan araç: Ford Focus 1.0 Trend LHD

Ford Focus 1.0 Trend LHD Gövde tipi: 5 kapılı hatcback

5 kapılı hatcback Üretim yılı: 2018

2018 Boş ağırlık: 1312 kg

Ford Focus özellikleri

CUV tasarım hatlarına sahip "Active" ve lüks donanım detaylarıyla ön plana çıkan "Vignale" serileri ilk defa yeni Focus'la sunuluyor.

Avrupa'daki Ford modellerinde ilk kez kullanılan "Head-up" gösterge, yeni Ford Focus sürücülerine direksiyonda daha fazla güven verirken, geliştirilmiş otomatik park sistemiyle tam otomatik park manevraları kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Acil durum manevra destek sistemi, çarpışmaları önlemeye yardımcı olmak için sürücülerin, duran veya yavaşlayan diğer araçların çevresinden dolaşmasına destek veren bir teknoloji olarak segmentte ilk kez sunuluyor.

Yeni Ford Focus ile ilk defa sunulacak özellikler arasında seçilebilir sürüş modları da bulunurken, söz konusu özellik yüksek sürüş konforu sağlıyor. Araçta ayrıca, FordPass Connect entegre modem, kablosuz şarj bölmesi, 8 inç renkli dokunmatik ekranlı SYNC 3 ve B&O PLAY ses sistemi bulunuyor.

Ödüllü EcoBoost benzinli ve 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen yeni tasarım EcoBlue dizel motorları yüksek performans sunarken, yüzde 10'a varan yakıt tüketimi iyileştirmesi sağlıyor.

Yeni Focus ile ilk defa sunulacak "Dur&Kalk" fonksiyonuyla geliştirilmiş adaftif hız kontrol sistemi, trafik levhası tanıma ve şerit hizalama teknolojileriyle de kullanıcıya güvenli ve konforlu sürüş ortamı sunuluyor. Yeni kamera sistemiyle geliştirilmiş dinamik ön far sistemi ise viraj ve dönemeçlerde geniş açılı viraj aydınlatması sunuyor.

Yeni Focus’ta sunulacak 13 farklı dış renk arasında portakal ışıltısı, ada mavisi, kumsal grisi ve Vignale'ye özel dört kat uygulanan koyu dut moru ön plana çıkıyor.

Ayrıca Ford Focus'un 2019 modeli 76.500 TL'den başlayan fiyat seçenekleri ile satışa sunuluyor.

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