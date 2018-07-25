McDonald’s yağları yeniden kullanıyor

Fast-food zinciri McDonald’s hem yakıt tasarrufu sağlamak hem de çevreye verilen zararı azaltmak adına ilginç bir projeye imza attı. Hindistan’daki şubelerinden topladığı kullanılmış yemeklik yağları biyodizele dönüştürerek, atık yağları bu şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Biyodizel: Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağların veya hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir.

Atık yağları biyodizele dönüştürme işlemini geçen yılın başından beri uyguladıklarını söyleyen McDonald’s Hindistan lisansörü, pilot uygulamanın şuan için 85 restoranı kapsadığını, ilerleyen zamanlarda bu sayının artarak 275 restoranı kapsayacağını söyledi. Firma iddialara göre her ay 35 tondan fazla kullanılmış yemeklik yağı biyodizele dönüştürüyor.

Aynı zamanda yemeklik yağlardan dönüştürülen biyodizelin dizele göre yüzde 75 daha temiz olduğu söyleniyor. Son olarak kamyonlardaki soğutma ekipmanları bile artık biyodizelden gücünü alıyormuş.

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