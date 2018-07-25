Teknoloji Honor 9N resmi olarak tanıtıldı
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Honor 9N resmi olarak tanıtıldı! Fiyatı ve teknik özellikleri

Honor 9N resmi olarak tanıtıldı

Honor, 5.84 inç devasa ekrana ve çift arka kameraya sahip yeni Honor 9N modelini tanıttı. Uygun fiyatla satışa çıkacak telefon, özellikleriyle fiyat/performans ürünü olarak nitelendiriliyor. İşte yeni Honor 9N teknik özellikleri ve fiyatı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Honor 9N
Honor 9N

Çinli Huawei’in çatısı altında 2013 yılında kurulan akıllı telefon markası Honor, geçtiğimiz Nisan ayında Honor 10 modeliyle Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmıştı. Şimdi de uygun fiyatıyla dikkati çeken yeni Honor 9N modelini tanıttı.

Hindistan’da Honor 9i olarak piyasaya sunulan yeni telefon, Türkiye dahil satış gerçekleştirdiği diğer bütün ülkelerde Honor 9N olarak satışı gerçekleşecek.

Honor 9N teknik özellikleri

  • İşlemci: Kirin 659
  • RAM: 3GB/4GB
  • Depolama: 32GB/64GB/128GB
  • Ekran: 5.84 inç Full HD+
  • Arka Kamera: 13MP+2MP
  • Ön Kamera: 16MP
  • Batarya: 3.000 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Honor 9N, 5.84 inç büyüklüğünde çentikli FHD+ ekrana ve HiSilicon Kirin 659 yonga setine sahip. Grafik birimi olarak Mali-T830 MP2 kullanan cihaz 3 GB / 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB versiyonları bulunuyor.

Honor 9N, çift arka kamera sahip. Bu kameralardan ilki 13 MP diğeriyse 2 MP çözünürlük sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucu da arka kasanın orta kısmına konumlandırılmış. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle gelen Honor 9N, diğer Honor cihazlarında olduğu sade bir arayüze sahip.

Honor 9N fiyatı

Çinli Honor, yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Honor 9N ile ilgili fiyat açıklamasında da bulundu. Buna göre yeni Honor 9N modelinin fiyatı şu şekilde:

  • 3 GB RAM / 32 GB depolama alanı -> 174 dolar
  • 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı -> 203 dolar
  • 4 GB RAM / 128 GB depolama alanı -> 261 dolar

3.000 mAh seviyesindeki bataryasıyla uzun kullanım vaat eden Honor 9N, Lavanta Moru, Robin Yumurta Mavisi, Safir Mavisi ve Gece Yarısı Siyahı renk seçenekleri ile gelecek. Telefonun Avrupa pazarında ne zaman satışa çıkacağı şimdilik bilinmiyor.

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