Honor 9N resmi olarak tanıtıldı

Çinli Huawei’in çatısı altında 2013 yılında kurulan akıllı telefon markası Honor, geçtiğimiz Nisan ayında Honor 10 modeliyle Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmıştı. Şimdi de uygun fiyatıyla dikkati çeken yeni Honor 9N modelini tanıttı.

Hindistan’da Honor 9i olarak piyasaya sunulan yeni telefon, Türkiye dahil satış gerçekleştirdiği diğer bütün ülkelerde Honor 9N olarak satışı gerçekleşecek.

Honor 9N teknik özellikleri

İşlemci: Kirin 659

Kirin 659 RAM: 3GB/4GB

3GB/4GB Depolama: 32GB/64GB/128GB

32GB/64GB/128GB Ekran: 5.84 inç Full HD+

5.84 inç Full HD+ Arka Kamera: 13MP+2MP

13MP+2MP Ön Kamera: 16MP

16MP Batarya: 3.000 mAh

3.000 mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Honor 9N, 5.84 inç büyüklüğünde çentikli FHD+ ekrana ve HiSilicon Kirin 659 yonga setine sahip. Grafik birimi olarak Mali-T830 MP2 kullanan cihaz 3 GB / 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB versiyonları bulunuyor.

Honor 9N, çift arka kamera sahip. Bu kameralardan ilki 13 MP diğeriyse 2 MP çözünürlük sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucu da arka kasanın orta kısmına konumlandırılmış. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle gelen Honor 9N, diğer Honor cihazlarında olduğu sade bir arayüze sahip.

Honor 9N fiyatı

Çinli Honor, yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Honor 9N ile ilgili fiyat açıklamasında da bulundu. Buna göre yeni Honor 9N modelinin fiyatı şu şekilde:

3 GB RAM / 32 GB depolama alanı -> 174 dolar

4 GB RAM / 64 GB depolama alanı -> 203 dolar

4 GB RAM / 128 GB depolama alanı -> 261 dolar

3.000 mAh seviyesindeki bataryasıyla uzun kullanım vaat eden Honor 9N, Lavanta Moru, Robin Yumurta Mavisi, Safir Mavisi ve Gece Yarısı Siyahı renk seçenekleri ile gelecek. Telefonun Avrupa pazarında ne zaman satışa çıkacağı şimdilik bilinmiyor.

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