Porsche Panamera yeni yüzüyle yollara çıktı

Yeni Porsche Panamera spor otomobil performansını, seçkin sedan otomobillerin konforuyla bir araya getirerek artık daha geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Porsche, 630 PS Panamera Turbo S modeli ile sınıfında en iyi performansı sunma iddiasını başarıyla ortaya koyuyor.

Model ailesinin en ileri performanslı modeli olan Panamera Turbo, önceki modelinin performans değerlerini açık ara geride bırakıyor. Porsche aynı zamanda, E-Performance stratejisini takip ederek 560 PS sistem güç çıkışı sunan, tamamen yeni bir çekiş düzenine sahip Panamera 4S E-Hybrid modeli şarjlı elektrikli hibrit otomobilleri yelpazesine ekledi.

Önceki hibrit modellerle kıyaslandığında, tamamen elektrikli menzil yüzde 30’a kadar artırıldı. Geliştirilmiş şasi bileşenleri ve kontrol sistemleri, yeni nesil direksiyon ve lastiklerle bir araya gelerek konfor ve sportiflikte büyük ilerleme sağlıyor.

Panamera ailesi

Turbo S ile 3,1 saniyede 100 km/sa hız

630 PS güç ve 820 nm tork değerine sahip yeni Panamera Turbo S, içten yanmalı motora sahip önceki amiral gemisi Turbo modele kıyasla 80 PS daha fazla güç ve 50 Nm daha fazla tork sunuyor.

Bu artış sürüş performansı üzerinde oldukça pozitif bir etki yaratıyor: Turbo S modeli Sport Plus modundayken 0 – 100 km/sa hızlanmasını yalnızca 3,1 saniye içerisinde tamamlıyor. Weissach’ta geliştirilen ve Zuffenhausen’da üretilen, önceki modellerden aşina olunan 4 litrelik V8 çift turbolu motor, otomobilin 315 km/sa’lik maksimum hıza ulaşabilmesi için kapsamlı bir şekilde yenilenmiş.

Etkili gücü asfalta kontrollü bir şekilde aktarabilmek ve viraj alma performansını en üst düzeye çıkarmak için, üç odalı havalı süspansiyon, Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ve Porsche Tork Yönlendirme Sistemi Plus (PTV Plus) dahil olmak üzere denge sistemi Porsche Dinamik Şasi Kontrolü (PDCC Sport) her bir model için ayrı olarak özelleştirilmiş ve optimize edilmiş.

Daha sportif bir duruş ve daha konforlu bir yolculuk

Panamera GTS modelindeki V8 çift turbolu motor, güç sağlama odaklı olarak optimize edilmiş. Yeni Panamera GTS 480 PS ve 620 Nm güç değerleriyle bir önceki versiyonuna göre 20 PS daha fazla güç üretiyor. Güç çıkışı, motor hız sınırına doğru sürekli olarak artış gösteriyor.

Panamera iç tasarım.

Bu bakımdan, güç üretimi atmosferik motora sahip klasik spor otomobillerle benzerlik taşıyor. Asimetrik olarak konumlandırılmış arka susturucuların yer aldığı yeni standart spor egzoz sistemi sayesinde geleneksel V8 ses özellikleri artık daha fazla ön plana çıkıyor.

Yeni Panamera ve Panamera 4 modelleri artık dünyadaki tüm pazarlarda, önceki modellerden aşina olunan 2,9 litre V6 çift turbolu motor ile donatılmış. 330 PS ve 450 Nm üreten otomobilin performansında bir değişiklik olmadı.

17,9 kWh batarya ve 54 km elektrikli menzile sahip 4S E-Hybrid

Porsche, yeni Panamera 4S E-Hybrid modeli ile daha performans odaklı şarjlı hibrit model sunuyor. Sekiz vitesli, çift debriyajlı PDK şanzıman ve 440 PS güç üreten 2,9 litre V6 çift turbolu motora entegre edilmiş 100 kW (136 PS) elektrikli motorun akıllı kombinasyonu toplamda 412 kW (560 PS) değerinde bir güç çıktısı ve 750 Nm’lik toplam sistem torku sunuyor.

Bu bakımdan, performans değerleri oldukça etkileyici: standart Sport Chrono Paket ile kombine edildiğinde, 0 – 100 km/sa hızlanması 3,7 saniyede tamamlanıyor. Otomobil 298 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor. Toplam batarya kapasitesi, optimize hücreler kullanan önceki hibrit modellere kıyasla 14,1’den 17,9 kWh değerine yükseltilmiş ve daha da verimli bir enerji kullanımı elde etmek için sürüş modları optimize edilmiş. 4S E-Hybrid, tam elektrikli modda WLTP EAER City’ye göre (NEDC: 64 km’ye kadar) 54 km’ye varan menzile sahip.

Panamera iç tasarım

Çarpıcı görünüm için daha keskin hatlar

Yeni Panamera modellerinde (spor sedana ek olarak, çekiş sistemine göre Sport Turismo veya daha uzun aks mesafesine sahip Executive olarak sipariş edilebilirler) göz alıcı hava girişi ızgaraları, geniş yan soğutma açıklıkları ve tek çubuklu aydınlatma modülüne sahip, önceden opsiyonel olarak sunulan Sport Design ön taraf seçeneği artık standart olarak sunuluyor.

Panamera Turbo S modelinin tamamen yenilenen ön tarafı, yatay olarak birleşen ve bu sayede otomobilin genişliğini ön plana çıkaran daha geniş yan hava giriş kanalları ve dış mekandaki yeni tasarlanmış unsurlarla farklılık kazanıyor. Çift Turbo ön farların ışık modülleri artık birbirlerinden daha uzak.

Arkada yer alan yenilenmiş ışık şeridi artık adapte edilmiş kontür ile birlikte bagaj bölmesi kapağı üzerinde kesintisiz olarak yanıyor. Bu sayede, yeni tasarlanmış iki LED arka ışık kümesi arasında bir bağlantı sağlanıyor. Yeni karartılmış özel tasarım arka ışık kümeleri, dinamik geliş/gidiş işlevleriyle birlikte GTS modellerinde standart olarak sunuluyor.

Üç adet yeni 20 ve 21 inçlik jantların da seçenekler arasına eklenmesiyle birlikte toplamda artık 10 farklı dış tasarım seçeneği mevcut.

Panamera arka görüntüsü.

Güvenlik ve konfor için dijital bağlanabilirlik ve destek sistemleri

Porsche İletişim Yönetimi (PCM)kapsamında, geliştirilmiş Sesli Pilot çevrimiçi ses kontrol sistemi, güncel yol işaretleri, tehlike bilgileri için Risk Radarı ve kablosuz Apple CarPlay gibi ekstra dijital fonksiyonlar yer alıyor. Panamera artık standart olarak sunulan, yol işareti tanımaya sahip Şerit Takip Asistanının yanı sıra, Gece Görüşü Desteği, Şerit Değiştirme Asistanı, PDLS Plus ile LED matrix farlar, Çevre Görüş Kamerası ile Park Desteği ve Head-Up gösterge gibi geniş kapsamlı yenilikçi aydınlatma ve yardım destekleri de sunuyor.

Porsche Panamera Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

Yeni Panamera, Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 Executive modelleri Aralık ayında Türkiye’de Porsche Merkezleri’nde satışa sunulacak.