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OTOMOBİL

Ferrari Roma'nın özellikleri neler? Fiyatı kaç TL olacak?

Ferrari Roma Türkiye’de satışa çıkıyor

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari'nin en yeni coupe modeli "Roma" Eylül ayında Türkiye'de vitrinde olacak. 320 km maksimum hıza sahip Ferrari Roma'nın Türkiye satış fiyatı 3 milyon 981 bin TL olacak.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Ferrari Roma
Ferrari Roma

Ferrari’nin yeni coupe modeli Roma, Eylül ayında Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Modelden bu yıl Türkiye’ye sadece iki adet kota ayrılırken, iki otomobil de henüz Türkiye’ye gelmeden alıcı buldu.

  • Önde konumlandırılan turbo beslemeli 620 HP gücündeki V8 motoru; yeni gövde orantıları ve akıcı hatlarını benzersiz performans ve yol tutuş özellikleriyle birleştiren Ferrari Roma, 100 km/s’ye 3,4 saniyede ulaşıyor.

Dünyanın en büyük süper spor otomobil üreticilerinden Ferrari’nin yeni V8 motorlu coupe modeli Roma, Eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Kendine özgü ikonik tasarımıyla ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle hayata geçen ve adını İtalya’nın başkenti Roma’dan alan modelden 2020 yılı içerisinde Türkiye’ye iki adet gelmesi planlanıyordu. Bu kapsamda, Eylül ayında Türkiye’ye gelecek iki adet Ferrari Roma’nın ikisi de.

Ferrari Roma

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Türkiye'ye gelmeden satıldı

1950 ve 1960’ların Roma’sını karakterize eden Ferrari Roma, tasarım zerafeti, son teknoloji hafif modüler yapısı ve yenilikçi fonksiyonlarının yanında benzersiz performans ve yol tutuş özellikleriyle dikkat çekiyor.

Önde konumlanan ve 4 yıl üst üste yılın motoru seçilen turbo beslemeli V8 motorla satışa sunulan Roma’nın 7500 d/d’da 620 HP güç üreten motoru, bu gücünü ilk kez SF90 Stradale’de kullanıma sunulan yeni sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileterek 100 km/s’ye 3.4 saniyede ulaşıyor. Ferrari Roma’nın anahtar teslim Türkiye satış fiyatı ise 3 milyon 981 bin TL.

Ferrari Roma'nın iç dizaynı.

Ferrari Roma’nın teknik özellikleri neler?

  1. Motor: Tip 90 derece turbo beslemeli V8
  2. Silindir hacmi: 3855 cc
  3. Maksimum güç: 620 HP (456 kW), 5750-7500 d/d
  4. Maksimum tork: 760 Nm, 3000 – 5750 d/d
  5. Uzunluk: 4656 mm
  6. Genişlik: 1974 mm
  7. Yükseklik 1301 mm
  8. Aks mesafesi: 2670 mm
  9. Boş ağırlık: 1472 kg
  10. Performans: Maksimum hız 320 km/s
  11. 0-100 km/s 3.4 sn
  12. 0-200 km/s 9.3 sn

Ferrari Roma'nın satış fiyatı ne kadar?

Arabanın Türkiye'de öngörülen satış fiyatı ise 3 milyon 981 bin TL

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