Hyperion'ın süper arabası hidrojenle çalışıyor

Şirketin, hidrojenle çalışan araç vaadinin arkasında ise uzun yıllardır NASA ile birlikte çalışıyor olması önemli bir etken. Hyperion öncelikle hidrojen teknolojisinin bir itme aracı olarak benimsenmesini artırmayı planlayan bir enerji şirketi ve şu anda NASA'ya parça tedarik ediyor.

Hyperion XP-1

Hyperion XP-1 2,2 saniyede 0-60 mil / saat hız yapacak ve ağır pil paketleri taşıyan bir elektrikli araca göre çok daha hızlı bir performansa sahip olacak.

Hyperion XP-1

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Tek depo ile 1600 km gidebiliyor

Araç, hidrojen suyunu sıfır emisyonlu güce dönüştürmek için birden fazla elektrik motora sahip. Bu sayede Hyperion, dolu bir depoyla 1600 km mesafeyi katedebiliyor.

Şirketin CEO'sunun iddiasına göre ise; XP-1'i tam kapasiteli doldurmak beş dakikada mümkün.

Tek depo ile 1600 km gidebiliyor.

İç mekan tasarımı TOGG ile de benzer

Aracın iç mekan tasarımında ise bizim TOGG'dan aşina olduğumuz uçtan uca ekran teknolojisi mevcut.

İç mekan tasarımı

Hyperion XP-1'de daha da büyük boyutlarda kullanılıyor. XP-1'in ekranı tam tamına 98 inç büyüklüğünde ve kıvrımlı bir tasarıma sahip.

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2022'de satışa çıkması planlanıyor

Uzun süredir yüzlerce mühendisin üzerinde çalıştığı projenin şu anda elimizde sadece prototipi bulunuyor. Şirketin hedefi ise 2022 yılına kadar XP-1'i tamamen hazır hale getirip seri üretime geçmek.

Hyperion XP-1 bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi.

İlk önce ABD'de çıkması öngörülen aracın çıkış fiyatı ise belli değil.