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Teknoloji Porschetan Taycana Çin ayarı geldi Maliyeti yüzde 20 düştü
OTOMOBİL

Porsche'dan Çin'e özel uygun maliyetli elektrikli otomobil

Porsche'tan Taycan'a Çin ayarı geldi: Maliyeti yüzde 20 düştü

Porsche, Çin piyasasına özel araba üretti. Elektrikli otomobili Taycan'ı Avrupa'daki örneklerinin aksine arkadan itişli versiyonunu duyurdu. Bu şekilde motor ve diğer maliyetler düşerken araba ortalama fiyatının çok daha altına satılabilecek. Porsche'un Çin'de denediği bu yöntem başarılı olursa başka pazarlarda da bu şekilde alternatifler üretmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taycan Çin'de farklı bir model ile satışa çıkacak.
Taycan Çin'de farklı bir model ile satışa çıkacak.

Elektrikli otomobiller piyasayı domine ederken bütün büyük otomobil şirketleri de bu alana kaydı. Porsche daha önceden satışa çıkardığı elektrikli otomobil modelinin adını Taycan koymuştu. Türkçe bir isim verilen Taycan'ın Çin piyasasında tutunabilmesi için bazı özellikleri değiştirildi. Özelliklerin değiştirilmesinde temel amaç maliyeti kısmak ve bu sayede piyasaya daha ucuz fiyatlarla giriş yapmak.

Porsche Tayca 20 bin ön siparişi geçti
TEKNOLOJİ
Porsche Tayca 20 bin ön siparişi geçti

Elektrikli otomobildeki en temel farklılık motorun arkadan itişli bir model olarak tasarlanması.

  • Bu şu an için sadece Çin'de satılan Taycan modellerinde geçerli ama modelin tutması durumunda diğer gelişmekte olan ülkelerde de bu şekilde satılacağı öngörülüyor.

Porsche Taycan

Performans düştü maliyet azaldı

Porsche'un ürettiği diğer Taycanlara göre performansı düşse de fiyatı da ciddi oranda düştü.

  • Diğer modeller ile arasındaki fiyat farkı tam yüzde 20. Beklenen satış fiyatı 85 bin dolar olan Çin'e özel Taycan'ın kilometre menzili de diğerlerine kıyasla 8 km daha düşük. NEDC testine göre araç 413 km menzile sahip.

Kimsenin bilmediği bir Porsche ortaya çıktı
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Motoexotica tarafından yeniden tasarlanan Alman spor otomobil üreticisi Porsche’nin 911 modeli görenleri şaşkına çevirdi.
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Bakıldığında Porsche tasarımının dışında bir tasarıma sahip araç, her zaman gördüğümüz lüks ve ultra spor yapının dışına çıkıyor.
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Yerden oldukça yüksek bir yapıya sahip Porsche 911, çelik şasi üzerine yerleştirilmiş Porsche 911 gövdesinden oluşuyor.
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Tam bir arazi aracı tasarımına sahip 1969 Baja Porsche 911,, zorlu zeminlerle mücadele etmek için tasarlandı.
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Buna ek olarak 2.3 litre flat-four motordan gücünü alan araç, LED farları ile de oldukça güçlü bir aydınlatmaya sahip.
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Ayrıca devrilme durumunda sürücünün güvenliğini yarış araçlarında da kullanılan rollcage sistemi ile sağlıyor.
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İş mekanda koltuklar haricinde herhangi bir konfor barındırmayan 1969 Baja Porsche 911, yarış direksiyonu ile görenleri hayrete düşürüyor.
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İnternet üzerinden satışa sunulan 1969 Baja Porsche 911, 39 bin dolar fiyat etiketine sahip.
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Kimsenin bilmediği bir Porsche ortaya çıktı
Alman otomotiv devi Porsche'nin 911 modelini Motoexotica yeniden tasarladı. Her zaman hatırladığımız Porsche tasarımının dışında bir yapıya sahip araç ne sportif bir yapıya sahip ne de lükse.


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