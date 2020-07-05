Porsche'dan Çin'e özel uygun maliyetli elektrikli otomobil
Porsche'tan Taycan'a Çin ayarı geldi: Maliyeti yüzde 20 düştü
Porsche, Çin piyasasına özel araba üretti. Elektrikli otomobili Taycan'ı Avrupa'daki örneklerinin aksine arkadan itişli versiyonunu duyurdu. Bu şekilde motor ve diğer maliyetler düşerken araba ortalama fiyatının çok daha altına satılabilecek. Porsche'un Çin'de denediği bu yöntem başarılı olursa başka pazarlarda da bu şekilde alternatifler üretmesi bekleniyor.
Elektrikli otomobiller piyasayı domine ederken bütün büyük otomobil şirketleri de bu alana kaydı. Porsche daha önceden satışa çıkardığı elektrikli otomobil modelinin adını Taycan koymuştu. Türkçe bir isim verilen Taycan'ın Çin piyasasında tutunabilmesi için bazı özellikleri değiştirildi. Özelliklerin değiştirilmesinde temel amaç maliyeti kısmak ve bu sayede piyasaya daha ucuz fiyatlarla giriş yapmak.
Elektrikli otomobildeki en temel farklılık motorun arkadan itişli bir model olarak tasarlanması.
Bu şu an için sadece Çin'de satılan Taycan modellerinde geçerli ama modelin tutması durumunda diğer gelişmekte olan ülkelerde de bu şekilde satılacağı öngörülüyor.
Performans düştü maliyet azaldı
Porsche'un ürettiği diğer Taycanlara göre performansı düşse de fiyatı da ciddi oranda düştü.
Diğer modeller ile arasındaki fiyat farkı tam yüzde 20. Beklenen satış fiyatı 85 bin dolar olan Çin'e özel Taycan'ın kilometre menzili de diğerlerine kıyasla 8 km daha düşük. NEDC testine göre araç 413 km menzile sahip.