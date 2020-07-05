Porsche'tan Taycan'a Çin ayarı geldi: Maliyeti yüzde 20 düştü

Taycan Çin'de farklı bir model ile satışa çıkacak.

Elektrikli otomobiller piyasayı domine ederken bütün büyük otomobil şirketleri de bu alana kaydı. Porsche daha önceden satışa çıkardığı elektrikli otomobil modelinin adını Taycan koymuştu. Türkçe bir isim verilen Taycan'ın Çin piyasasında tutunabilmesi için bazı özellikleri değiştirildi. Özelliklerin değiştirilmesinde temel amaç maliyeti kısmak ve bu sayede piyasaya daha ucuz fiyatlarla giriş yapmak.

TEKNOLOJİ Porsche Tayca 20 bin ön siparişi geçti

Elektrikli otomobildeki en temel farklılık motorun arkadan itişli bir model olarak tasarlanması.

Bu şu an için sadece Çin'de satılan Taycan modellerinde geçerli ama modelin tutması durumunda diğer gelişmekte olan ülkelerde de bu şekilde satılacağı öngörülüyor.

Porsche Taycan



Performans düştü maliyet azaldı

Porsche'un ürettiği diğer Taycanlara göre performansı düşse de fiyatı da ciddi oranda düştü.

Diğer modeller ile arasındaki fiyat farkı tam yüzde 20. Beklenen satış fiyatı 85 bin dolar olan Çin'e özel Taycan'ın kilometre menzili de diğerlerine kıyasla 8 km daha düşük. NEDC testine göre araç 413 km menzile sahip.