Üretim devrimi: 3d yazıcı ile maliyetler 10 kat azalırken Türkiye bu alanda öncü ülkelerden biri oluyor

3d yazıcı nedir?

3D baskı 1980'lerde Chuck Hull'un küçük bir bardak tasarlayıp bastığı zaman başladı. Eklemeli imalat olarak da bilinen 3D yazdırılmış nesneler, nesne tamamlanana kadar ardışık malzeme katmanlarını döşeyen bir dijital dosyadan ve yazıcıdan oluşturulur. Her katman, gerçek nesnenin ince dilimlenmiş bir kesitidir.

Geleneksel üretimden daha az malzeme kullanılarak yapılan bu üretim maliyetleri ciddi oranda azaltıyor. 3D baskıda kullanılan malzemelerin çoğu termoplastiktir - ısıtıldığında sıvılaşan ancak soğuduğunda katılaşmayacak ve zayıflamayacak bir plastik türü.

Bununla birlikte, teknoloji olgunlaştıkça, araştırmacılar 3D yazdırılabilecek yeni malzemeler buluyorlar. Bu malzemelerin yenilebilir olma ihtimali de mevcut. Bu şekilde bir malzeme birçok kez tekrar tekrar kullanılabilecek.

Chuck Hull, 3d yazıcının mucidi.

Tıp alanında kullanımı: Yapay kalp dahi yaptılar

İsrailli bilim adamları, insan hücrelerini kullanarak dünyanın ilk 3D baskılı kalbini yaptılar. Ekip, hücre içeren bir "bioink" oluşturdu ve bunu organı 3d yazıcıda katman katman yazdırmak için kullandı.

Projenin temel amacı ileride kalp ameliyatlarını daha başarılı hale getirip maliyetleri düşürmek.

Bu proje, ilk kez bir kalbin bu kadar detaylı, birebir şekilde tasarlanmasına öncülük etti. Teknolojinin ilerleyişi ile 3d yazıcılardan tasarlanan kalplerin ameliyatlarda kullanılması ihtimali çok uzak değil.

Ülkemizde ise İTÜ’lü gençlerin hazırladığı Astero adlı projenin amacı 3d yazıcılar ile düşük maliyete protezler üretip bu protezleri herhangi bir uzvunu kaybetmiş çocuklar için kullanıyor. Normalde yapılan endüstriyal protezler hem binlerce liraya mal olurken hem de çocuk büyüdükçe işlevini kaybediyor. Astero projesinde ise bir protez yalnızca 30 liraya mal oluyor. Kullanılan malzeme de insan sağlığına hiçbir zararı olmayan materyallerden seçiliyor.

Gençlerin yaptığı protez ile dar gelirli ailelerin çocukları da maliyetsiz bir şekilde proteze ulaşabilecek.

Gagasını kaybeden kuşa veterinerler tarafından 3d yazıcı ile yeni bir protez gaga yapıldı.

Sıfırdan ev inşa etmek

İnşaat son derece masraflı ve uzun zaman gerektiren bir alanken Fransa’da 3d yazıcı kullanılarak yapılan ev toplam 54 saatte tamanlandı. Bu ev, 4 odalı tasarlanırken normal endüstriyel bir yapıdan yüzde 50 daha ucuz mal edildi. Üstelik ev tasarlanırken engelliler için dijital kontrol olanağı da eklendi.

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Evin maliyetleri azalırken engeliller için akıllı yardımcılar da eklendi.

Koronavirüs ile etkilendiğimiz bu günlerde hayatımızda hız kavramanın da önemi ortaya çıktı. Hızlı bir şekilde sahra hastenelerine ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde 3d yazıcılar ile bu tarz binalar yapabilir hem de bunun maliyetini son derece kısıtlı bir düzeyde tutabiliriz.

Bu ev yalnızca 56 saat içinde tamamlandı.

Sanayide on bin liraya mal olan kalıpları on liraya yapabiliyor

Üretim için geliştirlen ve büyük masraflar yapılan kalıpları ise 3d yazıcılar ile yapmak son derece kolay ve maliyetsiz. Bir fabrikada üretilen kalıbın maliyeti 10 bin lirayı bulurken bunu 3d yazıcı ile yapmak 10 liraya geliyor. Bunun yanı sıra binlerce liraya mal olan müzik aletlerini de evinizde kendiniz tasarlayabiliyorsunuz.

Violin'i evde yazıcıyla yaptı.

TEKNOLOJİ Bakan Varank, TVNET'te ilk kez yerli tanı kitini tanıttı

Türkiye bu alanda ilk 10 ülkeden biri: Yazılımını Türk mühendisler tasarladı

Türkiye 3d teknolojisinde de savunma sanayisinde olduğu gibi bir atılım yapıyor. Birçok 3d yazıcı fabrikası kurulurken ülkemizde bulunan ZAXE 3d yazıcı firması dünyanın bu alanda sayılı üreticilerinden biri. Ülkemizdeki en büyük 3d yazıcı fabrikasını kuran ekibin Yönetici Ortağı olan Dr. Emre Akıncı başarı hikayelerini şu sözlerle anlattı:

''2015 yılında 3 kişi ile yola çıkan Zaxe bugün her biri alanında uzman yaklaşık 30 kişilik bir ekiple hizmet veriyor. 1200 metrekare alana yayılan merkez ofiste tasarım, üretim, pazarlama, teknik servis, gönderim gibi iş kalemlerini tek elden yürüyor. İlk yerli üretim 3D yazıcı markası olmanın sorumluluğunu ve bilincini taşıyan Zaxe kurucuları ve uzman ekibi aynı zamanda, Türkiye’de üretimi teşvik eden etkinliklerde 3D yazıcı teknolojisini anlatarak bu alanda farkındalık oluşmasına katkıda bulunuyor.

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Zaxe, Türkiye'nin en büyük 3d yazıcı üreticisi

Kullanıcı odaklı arayüz, 3 adımda baskıya gönderme, kablosuz ağ bağlantısıyla birden fazla 3 boyutlu yazıcı kontrol etme gibi kolaylıklar sunan Zaxe xDesktop uygulaması; bu teknolojinin toplumun geneline yayılması açısından da önemli bir görev üstleniyor. Windows ve Mac OS X uyumlu xDesktop uygulamasıyla 3 boyutlu yazıcı kullanımı son derece kolaylıkla yapılıyor.''

Çok yakında aileler evinde kendi oyuncaklarını tasarlayabilecekler

Akıncı ürünün ulaşılabilrliğini şu şekilde anlattı:

Çok yakında dünyada olduğu gibi aileleri çocuklarına da bir 3 boyutlu yazıcı almaya başlayacaklar. Evlerdeki her bir 3D yazıcı istenilen oyuncak ya da hobi malzemesini de kısa süre içerisinde basabilecek. Kısacası bir adet yazıcı tüm hayallere ulaşmayı mümkün kılacak.

Bir babanın evde oğlu için yaptığı Cybertruck oyuncağı

Yazılım tarafında Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş bir tasarım programı kullanmaktasınız. Diğer firmalar açık kaynak kodlu ya da ithal programlar kullanırken, biz xdestkop isimli kullanımı son derece kolay 3D yazılım programımızı kullanıyoruz. Bu sebeple daha önce hiçbir 3 boyutlu yazıcı tecrübesi olmayan kullanıcılar kolaylıkla bu kültüre adapte olabiliyorlar.

TEKNOLOJİ İnternette rekor satış: Türk oyun şirketi Peak 1.8 milyar dolara satıldı

Peak Games rekor fiyata satılmıştı

Geçtiğimiz günlerde yine bir teknoloji girişimi olan Peak Games rekor bir bedelle 1.8 milyar dolara satılmıştı. Dünya’da teknolojinin gelişim hızı giderek artarken Türkiye’nin de bu alanda yaptığı atılımlar ülkemizin bölgedeki en güçlü söz sahibi olması anlamına da geliyor.

Sermayesi büyük oranda yalnızca zeka ve bilgi olan bu tarz üretim metodları sayesinde ciddi bir döviz girişi sağlanırken ülkemiz hiçbir ambargo tehdine maruz kalmadan kendi göbeğini kendi kesebilecek.

TEKNOLOJİ Dijital dünyanın Roma'sı: Google İmparatorluğu



