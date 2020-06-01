İnternette rekor satış: Türk oyun şirketi Peak 1.8 milyar dolara satıldı

Zynga CEO'su Frank Gibeau, Peak'i 1,8 milyar dolara satın alacaklarını resmen açıkladı. Bu satın alma Türk start-up dünyasının da en yüksek rakamlı işlemi oldu.

Gibeau tarafından paylaşılan bilgilere göre 1,8 milyar doların 900 milyon doları nakit, kalan 900 milyar dolar ise Zynga hissesi şeklinde ödenecek. Söz konusu 1,8 milyar dolarlık satın almanın Zynga'nın bugüne kadar yaptığı en büyük satın alma.

Satın alma ile birlikte Peak'in popüler oyunları ToonBlast ve ToyBlast de Zynga'ya geçiyor.

AA Start-up dünyasında rekor kırıldı.

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Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek

Zynga CEO’su Frank Gibeau, satışı şu şekilde değerlendirdi:

"Peak’e 'aramıza hoş geldin' demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor.

Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek."

Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü ise, şunları söyledi:

"10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye'den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik. Bize olan yaklaşımları ve güvenleri ile gerçekten upuzun bir yolculuğa çıkabileceğimize inandığımız Zynga'nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz.

Antlaşma, Peak'in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak'in potansiyelinin bir göstergesi. Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da bundan sonra başaracaklarımız için heyecanlıyız."

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Bu başarı gençlerin heyecanıyla geldi

Türkiye için büyük önem taşıyan bu imzanın, Peak’i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştirdiğini aktaran İnönü, "Bu anlaşma, güzel insanların bir arada büyük hayallere inandığı zaman her şeyi başarabileceğini somut bir şekilde vurguluyor. Başarının mimarı ise Türkiye'nin dört bir yanından aynı amaç ve değerler etrafında birleşmiş olan, genç ve müthiş heyecanlı ekibimiz. Bu anlaşmanın asıl değeri de işte tam burada yatıyor." ifadelerini kullandı.

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Açıklamada yer verilen bilgilere göre ayrıca, şirketin sadece ortaklık yapısının değişeceği vurgulanırken Peak'in faaliyetlerine ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Satın alma anlaşmasının resmiyet kazanması ile birlikte Peak'in internet alanındaki Türkiye'nin en büyük satın almasını gerçekleştirdiğini de dile getirebiliriz. Hatırlatmak gerekirse ülkemizde internet alanında bugüne kadar gerçekleşen en büyük satın alma Alibaba'nın Trendyol'u 728 milyon dolara satın almasıydı.