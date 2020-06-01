Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji İnternette rekor satış Türk oyun şirketi Peak 18 milyar dolara satıldı
İNTERNET

İnternette rekor satış: Türk oyun şirketi Peak 1.8 milyar dolara satıldı

Türk internet dünyasının en büyük satışı gerçekleşti. Oyun devi Zynga Türk oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolara satın aldı. Daha önce rekor 728 milyon dolar ile Trendyol'daydı. Satış hakkında Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank "(Zynga'nın Peak'ı alma kararı) İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi için çok önemli gelişme." açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Zynga-Peak
Zynga-Peak

Zynga CEO'su Frank Gibeau, Peak'i 1,8 milyar dolara satın alacaklarını resmen açıkladı. Bu satın alma Türk start-up dünyasının da en yüksek rakamlı işlemi oldu.

  • Gibeau tarafından paylaşılan bilgilere göre 1,8 milyar doların 900 milyon doları nakit, kalan 900 milyar dolar ise Zynga hissesi şeklinde ödenecek. Söz konusu 1,8 milyar dolarlık satın almanın Zynga'nın bugüne kadar yaptığı en büyük satın alma.

Satın alma ile birlikte Peak'in popüler oyunları ToonBlast ve ToyBlast de Zynga'ya geçiyor.

AA
Start-up dünyasında rekor kırıldı.

Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
TEKNOLOJİ
Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu

Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek

Zynga CEO’su Frank Gibeau, satışı şu şekilde değerlendirdi:

"Peak’e 'aramıza hoş geldin' demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor.

  • Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek."

Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü ise, şunları söyledi:

"10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye'den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik. Bize olan yaklaşımları ve güvenleri ile gerçekten upuzun bir yolculuğa çıkabileceğimize inandığımız Zynga'nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz.

  • Antlaşma, Peak'in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak'in potansiyelinin bir göstergesi. Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da bundan sonra başaracaklarımız için heyecanlıyız."

Ironsphere: Erişim güvenliğine Türk damgası
TEKNOLOJİ
Ironsphere: Erişim güvenliğine Türk damgası

Bu başarı gençlerin heyecanıyla geldi

Türkiye için büyük önem taşıyan bu imzanın, Peak’i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştirdiğini aktaran İnönü, "Bu anlaşma, güzel insanların bir arada büyük hayallere inandığı zaman her şeyi başarabileceğini somut bir şekilde vurguluyor. Başarının mimarı ise Türkiye'nin dört bir yanından aynı amaç ve değerler etrafında birleşmiş olan, genç ve müthiş heyecanlı ekibimiz. Bu anlaşmanın asıl değeri de işte tam burada yatıyor." ifadelerini kullandı.

  • Açıklamada yer verilen bilgilere göre ayrıca, şirketin sadece ortaklık yapısının değişeceği vurgulanırken Peak'in faaliyetlerine ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Satın alma anlaşmasının resmiyet kazanması ile birlikte Peak'in internet alanındaki Türkiye'nin en büyük satın almasını gerçekleştirdiğini de dile getirebiliriz. Hatırlatmak gerekirse ülkemizde internet alanında bugüne kadar gerçekleşen en büyük satın alma Alibaba'nın Trendyol'u 728 milyon dolara satın almasıydı.

Start-up’lara destek geliyor
TEKNOLOJİ
Start-up’lara destek geliyor
Abone Ol Google News
İlk adım

İlk adım

​Milyonları eve kapatan ağır travmadan sonra günlük hayata.
Terör bumerang gibi

Terör bumerang gibi

​PKK'nın ortağı, ABD'yi vuruyor.
Dörtlü destek paketi

Dörtlü destek paketi

​Kamu bankaları kredi paketleriyle vatandaşa destek verecek.
Büyük oyun

Büyük oyun

​Peak Games 1,8 milyar dolara satıldı.
Dilek Hemşire tutunamadı

Dilek Hemşire tutunamadı

​Bebeğini yalnızca birkaç saniye görebildi.
İran ve İsrail'in<br>siber savaşı

İran ve İsrail'in
siber savaşı

​İki ülke dijital cephede karşı karşıya geldi.
Acil dışında<br>randevu şart

Acil dışında
randevu şart

​Hastanelerde 'yeni normal' dönem başlıyor.
Trump geri<br>adım atmıyor

Trump geri
adım atmıyor

Olaylara müdahale için binlerce ağır silahlı askeri görevlendirdi.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
THY'den özel sefer

THY'den özel sefer

​ABD'deki Türkler için tahliye uçuşu.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
FETÖ'nün<br>kuluçka merkezi

FETÖ'nün
kuluçka merkezi

Kemal Özer, dershanelerin işlevine dikkat çekti.
Yeniden tezgahlanıyor

Yeniden tezgahlanıyor

​Nedim Şener'den bomba açıklamalar.
FETÖ dosyası açıldı

FETÖ dosyası açıldı

Bilinmeyenler TVNET özel yayınında konuşuldu.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

Ülke ülke bütün sayılar açıklandı.
Seçimler 2023'te

Seçimler 2023'te

​Bahçeli'den erken seçim açıklaması.
Öngörülen seviyede

Öngörülen seviyede

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.