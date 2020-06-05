Bakan Varank, TVNET'te ilk kez yerli tanı kitini tanıttı

#CANLI Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , TVNET'te soruları cevaplıyor. https://t.co/3CJUDyIzcV — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) June 5, 2020

Bakan Varank, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı teknoloji atılımları ile ilgili merak edilenleri TVNET'te cevaplayacak. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı, Varank, Akar ve Karaismailoğlu tarafından yapılmıştı.

TEKNOLOJİ Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı yapıldı

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Uzay ile başlamamız bizim açımızdan sevindirici. Kamuoyu bu alana daha yoğun yöneliyor.

İmece, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu. Ülkelerin kendi yer gözlem uyduları olması çok stratejik. Gözlem uydusu ile herhangi bir noktaya dair veri alabiliyorsunuz.

Uyduda yıldız izler var. Yıldız izler sayesinde uzayın adeta fotoğrafı çekiliyor. Bu sayede kendi konumunu belirliyor.

Elektrikli itki motoru var. Uzayda elektrikse itki ile hareket etmesini sağlıyor. Bu kabiliyet dünyada 2-3 ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet. Hepsi yerli ve milli sistemler.

2021 yılında biz kendi yerli ve milli uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu hem askeri hem sivil kullanım için çok önemli bir proje. Askerimiz, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kullanabilecek. Bu ülkemizin uzay alanındaki kabiliyetini gösteriyor.

Halihazırda sivil amaçlı roket çalışmaları ve yer istasyonu çalışmaları devam ediyor.

İcat çıkarmak isteyen bütün gençlere destek

Türkiye'de girişimcilik alanını büyük oranda kamu fonluyor. Biz şimdi girişimcilik eko sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın kurumlarıyla; girişimcilik yapmak isteyenlere destek veriyoruz. Bunlar yüksek teknoloji de olabilir geleneksel yöntemler de.

TÜBİTAK ile yaptığımız girişimcilik programında fikri olan gençlere sadece maddi destek de bulunmuyoruz. Mentorlük yaparak da destekliyoruz. Peak Games'in satışındaki miktar da bu alanın önemini gösteriyor.

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Türkiye, girişimcilik alanındaki yatırımları arttırıyor. Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de işbirliği içerisinde. Yakında yeni fonlar da duyurulacak.

Yerli ve milli solunum cihazı da bir girişimcinin başarı hikayesi

Koronavirüs ile mücadelede solunum cihazının önemi görüldüğü zaman yaptığımız araştırmalarda Biosys firmasının bu alanda çalıştığını gördük. Daha önce bakanlığımızın destek verdiği bu şirketi hızlı üretim yapabilmesi de ülkemizdeki diğer büyük şirketlerin katkısı ile gerçekleşti.

Şu an bu cihazımız dünyanın birçok kıtasınaihraç ediliyor: Çad, Somali,Brezilya, Kazakistan, Libya, Özbekistan gibi onlarca ülkeye ya hibe olarak gönderilmiş ya da ihracatı gerçekleştirilmiş durumda.

Yerli tanı kiti duyuruldu

Bakan Varank, Türkiye'de üretilen yerli tanı kitini ilk kez TVNET'te gösterdi. Çin'den gelişi sorun olan tanı kitini biz artık yerli ve milli olarak üretebiliyoruz.

Yerli tanı kiti

Aşı da hayvanlı deneylere geçildi

Şimdi aşı da da hayvanlı test aşamasına geçildi. Sadece Türkiye için değil tüm Dünya'nın yararlanması için çalışıyoruz. Bizim tahminimizden önce klinik aşamaya geçilecek

Yerli otomobil'in fabrikası için çok kısa süre sonra temel atma gerçekleşecek

Planlanan zamanda yollara çıkması için tüm işlemler gerçekleştiriliyor. Bu proje bizim için sadece otomobil üretme projesi değil.