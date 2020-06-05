Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Bakan Varank, TVNETte ilk kez yerli tanı kitini tanıttı
DİĞER

Bakan Varank, TVNET'te ilk kez yerli tanı kitini tanıttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TVNET'te merak edilen soruları cevaplıyor. Yerli tanı kitini ilk defa Türkiye ile paylaşan Bakan Varank, Türkiye'nin yerli üretimde hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Aşı konusunda hayvanlı deneylere gelindiğini belirten bakan sadece Türkiye için değil tüm Dünya'ya faydalı olmanın amaçlandığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı, Varank, Akar ve Karaismailoğlu tarafından yapılmıştı.

Haber Merkezi Tvnet Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli tanı kitini duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli tanı kitini duyurdu.

Bakan Varank, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı teknoloji atılımları ile ilgili merak edilenleri TVNET'te cevaplayacak. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı, Varank, Akar ve Karaismailoğlu tarafından yapılmıştı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı yapıldı
TEKNOLOJİ
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı yapıldı

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Uzay ile başlamamız bizim açımızdan sevindirici. Kamuoyu bu alana daha yoğun yöneliyor.

İmece, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu. Ülkelerin kendi yer gözlem uyduları olması çok stratejik. Gözlem uydusu ile herhangi bir noktaya dair veri alabiliyorsunuz.

Uyduda yıldız izler var. Yıldız izler sayesinde uzayın adeta fotoğrafı çekiliyor. Bu sayede kendi konumunu belirliyor.

  • Elektrikli itki motoru var. Uzayda elektrikse itki ile hareket etmesini sağlıyor. Bu kabiliyet dünyada 2-3 ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet. Hepsi yerli ve milli sistemler.

2021 yılında biz kendi yerli ve milli uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu hem askeri hem sivil kullanım için çok önemli bir proje. Askerimiz, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kullanabilecek. Bu ülkemizin uzay alanındaki kabiliyetini gösteriyor.

Halihazırda sivil amaçlı roket çalışmaları ve yer istasyonu çalışmaları devam ediyor.

İcat çıkarmak isteyen bütün gençlere destek

  • Türkiye'de girişimcilik alanını büyük oranda kamu fonluyor. Biz şimdi girişimcilik eko sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın kurumlarıyla; girişimcilik yapmak isteyenlere destek veriyoruz. Bunlar yüksek teknoloji de olabilir geleneksel yöntemler de.

TÜBİTAK ile yaptığımız girişimcilik programında fikri olan gençlere sadece maddi destek de bulunmuyoruz. Mentorlük yaparak da destekliyoruz. Peak Games'in satışındaki miktar da bu alanın önemini gösteriyor.

Türkiye, girişimcilik alanındaki yatırımları arttırıyor. Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de işbirliği içerisinde. Yakında yeni fonlar da duyurulacak.

Yerli ve milli solunum cihazı da bir girişimcinin başarı hikayesi

  • Koronavirüs ile mücadelede solunum cihazının önemi görüldüğü zaman yaptığımız araştırmalarda Biosys firmasının bu alanda çalıştığını gördük. Daha önce bakanlığımızın destek verdiği bu şirketi hızlı üretim yapabilmesi de ülkemizdeki diğer büyük şirketlerin katkısı ile gerçekleşti.

Şu an bu cihazımız dünyanın birçok kıtasınaihraç ediliyor: Çad, Somali,Brezilya, Kazakistan, Libya, Özbekistan gibi onlarca ülkeye ya hibe olarak gönderilmiş ya da ihracatı gerçekleştirilmiş durumda.

Yerli tanı kiti duyuruldu

Bakan Varank, Türkiye'de üretilen yerli tanı kitini ilk kez TVNET'te gösterdi. Çin'den gelişi sorun olan tanı kitini biz artık yerli ve milli olarak üretebiliyoruz.

Yerli tanı kiti

Aşı da hayvanlı deneylere geçildi

Şimdi aşı da da hayvanlı test aşamasına geçildi. Sadece Türkiye için değil tüm Dünya'nın yararlanması için çalışıyoruz. Bizim tahminimizden önce klinik aşamaya geçilecek

Yerli otomobil'in fabrikası için çok kısa süre sonra temel atma gerçekleşecek

Planlanan zamanda yollara çıkması için tüm işlemler gerçekleştiriliyor. Bu proje bizim için sadece otomobil üretme projesi değil.

Abone Ol Google News
İşte yerli korona kitleri

İşte yerli korona kitleri

Bakan Varank, yerli kitleri ilk defa TVNET'te gösterdi.
Tüm illere Millet Bahçesi müjdesi

Tüm illere Millet Bahçesi müjdesi

Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Hafter milisleri kenti terk etti

Hafter milisleri
kenti terk etti

​Libya ordusu ilerlemeye devam ediyor.
Yeni istihdam kalkanı yolda

Yeni istihdam kalkanı yolda

​Bakan Albayrak, ekonomistlerle bir araya geldi.
Bakan Akar denetimde

Bakan Akar denetimde

Sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
Katili annesi çıktı

Katili annesi çıktı

Kan donduran olay: Banyoda doğurup üçüncü kattan aşağı attı.
Kalfanın <br>testi pozitif çıktı

Kalfanın
testi pozitif çıktı

​600 kişi tek tek testten geçirildi.
Ağacın içinden çıktı

Ağacın içinden çıktı

43 yıl sonra çıkan mektup duygulandırdı.
Sokağa çıkma kısıtlaması iptal

Sokağa çıkma kısıtlaması iptal

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.
Mahkemenin<br>bilirkişi skandalı

Mahkemenin
bilirkişi skandalı

​Sanayi arazisi olarak kullanılması planlanan araziyi tarım arazisi yaptılar.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
47 havalimanı<br> daha sertifika aldı

47 havalimanı
daha sertifika aldı

Ulaştırma Bakanı: Sertifika alan havalimanı sayısı 53'e yükseldi.
Yarın açık olacak

Yarın açık olacak

YKS'ye girecek öğrencilere önemli duyuru.
15 yıl oldu

15 yıl oldu

​Köy halkının hep birlikte aldığı bir karardı.
Terhune temizledi

Terhune temizledi

Libya ordusundan Hafter'e bir darbe daha.
Alkışlar Merih'e

Alkışlar Merih'e

Dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu oldu.
Tıklım tıklım

Tıklım tıklım

​Vapur ve teknelerde oluşan kalabalık dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.