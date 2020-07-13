Zonguldak'ta kandaki oksijen ve nabzı ölçen oksimetre üretti

Pandemi sürecinde Türkiye'nin her yerinden çözümler üretilirken de ürece bir katkı da Zonguldak'tan geldi. Ereğli'de bulunan Sanat Merkezi'nde oksimetre üretildi.

İHA Oksimetre ürettiler.

İHA Oksimetre

Kdz. Ereğli BİLSEM, korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için şimdiye dek ürettiği maske, siperlik, dezenfektan ve tıbbi görüntülemede kullanılan laringoskop aparatı ve ventilatörün ardından kandaki oksijeni ve nabzı aynı anda ölçen oksimetre üretmeyi başardı.

İHA Cihazı açık kaynak kod ile ürettiler.

Açık kaynak kodlu üretildi

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Taylan Çağatay Akın, oksimetrenin hem pille hem de adaptörle çalıştırılabildiğini ifade etti. Akın,

“Kızılötesi LED ile algılayıcılar sayesinde kanın ışık geçirgenliğinden yararlanarak alyuvarlarda taşınan hemoglobin miktarını ölçebilmektedir. Nabız değerlerini de ölçen cihaz, bu değerleri ekranda göstermektedir. Cihaz açık kaynak kodlu olma özelliği ile herkesin kullanımına ve geliştirmesine açıktır” dedi.

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