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Teknoloji Zonguldakta kandaki oksijen ve nabzı ölçen oksimetre üretti
BİLİM

Zonguldak'ta koronavirüse karşı oksimetre ürettiler

Zonguldak'ta kandaki oksijen ve nabzı ölçen oksimetre üretti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), korona virüs salgını sürecinde laringoskop ve ventilatörden sonra kandaki oksijen ve nabzı aynı anda ölçen oksimetre üretti. Bu ürün ile birlikte koronavirüs gibi salgınlara karşı tedbirleri almak kolaylaşacak. Sağlık alanındaki hızlı çözümler bu tarz salgınların yavaşlamasına imkan sağlıyor.

Haber Merkezi İHA
Kandaki oksijen ve nabzı aynı anda ölçebiliyor.
Kandaki oksijen ve nabzı aynı anda ölçebiliyor.

Pandemi sürecinde Türkiye'nin her yerinden çözümler üretilirken de ürece bir katkı da Zonguldak'tan geldi. Ereğli'de bulunan Sanat Merkezi'nde oksimetre üretildi.

İHA
Oksimetre ürettiler.

İHA
Oksimetre
  • Kdz. Ereğli BİLSEM, korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için şimdiye dek ürettiği maske, siperlik, dezenfektan ve tıbbi görüntülemede kullanılan laringoskop aparatı ve ventilatörün ardından kandaki oksijeni ve nabzı aynı anda ölçen oksimetre üretmeyi başardı.

İHA
Cihazı açık kaynak kod ile ürettiler.

Açık kaynak kodlu üretildi

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Taylan Çağatay Akın, oksimetrenin hem pille hem de adaptörle çalıştırılabildiğini ifade etti. Akın,

  • “Kızılötesi LED ile algılayıcılar sayesinde kanın ışık geçirgenliğinden yararlanarak alyuvarlarda taşınan hemoglobin miktarını ölçebilmektedir. Nabız değerlerini de ölçen cihaz, bu değerleri ekranda göstermektedir. Cihaz açık kaynak kodlu olma özelliği ile herkesin kullanımına ve geliştirmesine açıktır” dedi.

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