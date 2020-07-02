Dünyanın en etkili bilim insanları listesine Türk damgası: 196 isim var

Listeye Türkiye'den 196 bilim insanı girerken üniversiteler bazında birinciliği listeye 16 bilim insanı sokan Koç Üniversitesi aldı.

Koç Üniversitesi'ni 12 bilim insanı ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve 10'ar bilim insanı ile Hacettepe ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri takip etti. İlk 10'daki diğer üniversiteler sırasıyla İstanbul Üniversitesi'nden 9, Fırat Üniversitesi'nden 8, Bilkent ve Erciyes üniversitelerinden 7'şer, Dokuz Eylül ve Gazi üniversitelerinden 6'şar isim oldu. Liste, https://data.mendeley.com/data... adresinde yayımlandı.

Listeye en çok Kimyacı girdi



Anabilim dallarına göre Türkiye'den listeye en çok bilim insanı 37 kişiyle kimya dalından girerken, klinik tıp 30 kişiyle ikinci sırada yer aldı.

Etkinleştirici ve Stratejik Teknolojiler ile Mühendislik de 28'er bilim insanıyla üçüncü sırayı paylaştı.

Diğerleri şöyle sıralandı; Fizik ve Astronomi 20, İletişim ve Bilgi Teknolojileri 17, Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık 10, Yer ve Çevre Bilimleri 8, Biyomedikal Araştırma 5, Matematik ve İstatistik 4, Ekonomi ve İşletme 3, Yapı ve Tasarım 2, Biyoloji 2, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler bir, Sosyal Bilimler bir.

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Listenin ilk sıraları da belli oldu



Anabilim dallarına göre Türkiye'de ilk sırada yer alan bilim insanları ise şöyle:



“Kimya, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Tüzen. Klinik Tıp, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özcan Erel.

Etkinleştirici ve Stratejik Teknolojiler, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zümriye Aksu. Mühendislik, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Türkyılmazoğlu. Fizik ve Astronomi, Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ekmel Özbay. İletişim ve Bilgi Teknolojileri, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sabri Arık.

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Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık, Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Çakmak. Yer ve Çevre Bilimleri, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Celâl Şengör. Biyomedikal Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu.

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Ekonomi ve İşletme, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Kozak. Yapı ve Tasarım, Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlker Bekir Topçu. Biyoloji, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu. Psikoloji ve Bilişsel Bilimler, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı. Sosyal Bilimler, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ziya Öniş

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