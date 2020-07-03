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Teknoloji Türk akademisyen sanal asistan tasarladı ABDden burs aldı
BİLİM

Türkiye yaptığı yapay zeka çalışması ile ABD'den burs kazandı

Türk akademisyen sanal asistan tasarladı ABD'den burs aldı

Yapay zeka yardımıyla, günlük hayatımızı kolaylaştıracak akıllı robotların ya da sanal asistanların tasarlanması gibi birçok konuda çalışmalar yürüten İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Sayar, Amerika’dan araştırma bursu kazandı. Akademisyenin amacı ise yapay zeka konusunda ABD'de çalışmalarını tamamlayıp projeyi Türkiye'de gerçekleştirmek.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Türkiye’de, bu yıl sadece 12 kişiye verilen Carnegie Mellon Üniversitesi Fulbright Araştırma Bursu’na layık görülen Dr. Sayar, şubat ayında gideceği Amerika’da 10 ay kalarak çalışmalarını tamamlayacak. Dr. Sayar’ın bu süre içerisindeki tüm masrafları da (35 bin dolar) ABD’li yetkililer tarafından karşılanacak.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Sayar, aldığı bursun büyük önem taşıdığını ve önümüzdeki süreçte hayata geçireceği projeler için kendisine yol göstereceğini belirtti. Dr. Sayar,

  • “Son dönemde çalışmalarımı hizmet tasarımı alanında yoğunlaştırdım. Bu konuda doktora eğitimimi de tamamladım. Sağlık sisteminde kullanılacak akıllı robotların, bankacılık sistemi ya da akıllı telefonlarda bulunan sanal asistanların tasarlanması gibi birçok konu, ‘hizmet tasarımı’ içerisine giriyor. Tüm bunlar yapılırken yapay zekadan yararlanılıyor. İçinde bulunduğumuz çağın gereklerini ve teknolojik değişim hızını düşündüğümüzde, oldukça önemli bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Ben de ilerleyen süreçte hizmet tasarımı alanında yeniliklere imza atmayı hedefliyorum. Amerika’daki burs, bana çok şey katacak” dedi.

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İHA
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Sayar

ABD'de imkanlardan yararlanıp Türkiye'de projeyi tamamlayacak

Dr. Sayar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bursa layık görülmek, beni çok mutlu etti. Bana sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek Türkiye’ye döneceğim. Yeni projelerimi de ülkemde hazırlamayı amaçlıyorum.

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  • Araştırmalarımı yaparken Amerika’daki gelişmiş imkanlardan da yararlanmış olacağım. Normal şartlarda daha erken gidecektim ancak koronavirüs nedeniyle Amerika’ya gitmem şubat ayına kaldı. Bu yıl Türkiye’de, sadece 12 kişi burs aldı.

Bu kişilerden biri olmak da beni gururlandırdı. Görev yaptığım İzmir Ekonomi Üniversitesinde bana destek olan, yapmayı düşündüğüm çalışmalarla ilgili beni cesaretlendiren üniversite yönetimimiz ve akademisyenlerimize de çok teşekkür ediyorum.”

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