Ekonomi Yapay zekanın 7 ilkesini açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yapay zekanın 7 ilkesini açıkladı

Turkcell 2020’lerden itibaren teknolojideki gelişmelerin odak noktası olması beklenen yapay zeka çalışmalarında uyacağı yedi ilkeyi açıkladı. Türkiye’de bu adımı atan ilk kurum olan Turkcell, yapay zeka etiğine katkı sağlayan küresel oyuncular arasına katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Barbaras Yiş - Gökçe Çobansoy - Serkan Öztürk
Ömer Barbaras Yiş - Gökçe Çobansoy - Serkan Öztürk

Önümüzdeki 10 yıl boyunca teknoloji alanında çok konuşulacak ve ülkelerin küresel liderlik iddiasını etkileyecek kavramlardan yapay zeka; dijital şirketlerin de yakın takibinde. Turkcell yedi maddelik Yapay Zeka İlkeleri ile iş süreçlerinde de kullandığı ve geliştireceği teknolojilerin etik ve sorumlu şekilde kullanılacağına dair taahhütlerini açıkladı.

İNSANLIK YARARINA ÖNEMLİ BİR ADIM

  • Turkcell’in dün İstanbul'da açıkladığı Yapay Zeka İlkeleri; “Çevre ve İnsan Odaklıyız”, “Profesyonel Olarak Sorumluyuz”, “Veri Gizliliğini Gözetiriz”, “Şeffafız”, “Güvenliği Esas Alırız” “Adil Davranırız”, “Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İş Birliği Yaparız” başlıklarını taşıyan yedi maddeden oluşuyor. Turkcell, ilkelerin yeni ürün ve teknolojilere bağlı olarak ilkelerin geliştirilebileceğini ve edinilen tecrübelerin yine insanlık yararına bir kazanım olarak kullanılacağını da belirtti. Turkcell’in geliştirdiği yapay zeka uygulamalarından örneklerin yer aldığı toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, yapay zekanın, ne verilirse onu öğrenen bir çocuk gibi düşünülmesi gerektiğini belirtti. Yiş, “Turkcell olarak ona iyiliği, insanlığa faydalı şeyleri öğreteceğimize dair söz veriyoruz. Yapay zeka alanında alınacak çok yol var ve köklü değişimler göreceğiz” dedi.

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