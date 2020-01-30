Yapay Zeka Stratejisi’ni hazırlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından "Eğitimde Yeni Akımlar" temasıyla bir otelde düzenlenen 19. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nda konuştu. 12 bini aşan özel okul, 1 milyon 392 bin öğrenci ve 211 bin personelin bulunduğu koskoca bir camiadan söz edildiğine dikkati çeken Selçuk, bu camianın giderek daha nitelikli, kaliteli ve uluslararası bir perspektifi yakaladığını söyledi. Selçuk, "Özel okullarımızın daha nitelikli ve gelişmesi için de 5580 sayılı kanunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Şu sıralarda son aşamalarına gelmiş, Maliye Bakanlığımızın da görüşü dahilinde belirli bir çerçeveye oturtulmuş durumda. Meclisimizin bunu en kısa zamanda hayata geçirmesiyle ilgili çabalarımız, girişimlerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

PİLOT ÇALIŞMALAR BİTMEK ÜZERE

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sempozyumun "yapay zeka, farklılaştırılmış eğitim ve finansal sürdürülebilirlik" başlıklarını içeren temasının 2023 Eğitim Vizyonu'nda da üzerinde durulan bir husus olduğunu aktararak, Bakanlık içinde teftiş, öğrenme-öğretme, hizmet içi eğitim gibi birçok sürecin yapay zeka temelli organize edildiği sistemin pilot çalışmalarını hızla sürdürdüklerini bildirdi. Selçuk şöyle devam etti: "Bakanlık olarak bir yapay zeka stratejisi hazırlığı içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK, özel sektör ve sivil toplum ile sürekli temas halindeyiz. 11. Kalkınma Planımız, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı, 2023 Eğitim Vizyonu gibi belgeler çerçevesinde yapay zekayı teftişte, atamada, inşatta, öğrenme süreçlerinde, her yerde kullanmak istiyoruz. Bu çabalarımız da son aşamalarına gelmiş vaziyette."

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ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULACAK

Bu konuda İTÜ ile iş birliği içinde olduklarını, ARGEM ve BİLSEM'lerde yapay zeka atölyelerini oluşturduklarını, lise öğrencilerine uluslararası sertifika alabilme imkanını tanıdıklarını aktaran Selçuk, Google, Intel, Cisco, Microsoft ile yakın zamanda öğrenci ve öğretmen eğitimleri konusunda protokoller imzaladıklarını anımsattı. Selçuk, "Bundan sonraki hedefimiz de bir 'meb.ai platformu' kurabilmek. Bunu şu anda tırnak içinde bir 'teaser' olarak söylemek mümkün. Bu stratejimizde 'Öğrenmenin Geleceği Enstitüsü' adı altında çeşitli paydaşlarla beraber bir araştırma merkezinin kuruluş hazırlığını sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde sınıf sınıf çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrasında hemen psiko-sosyal destek programlarına başlandığını anımsatarak, bu desteklerin çok önemli olduğunu söyledi. Selçuk, “Bölgedeki incelemelerimiz sınıf sınıf, okul okul, her bir ayrıntısına kadar incelemeler şeklinde uzmanlar tarafından yürütülüyor. Her bir okula özel raporlar çıkıyor ve nerede, ne yapacağımız konusunda da kanıta dayalı çalışmaları sürdürüyoruz” bilgisini paylaştı. Bir yıldır yüz binlerce öğretmen, milyonlarca öğrenci, koordinatörler, uluslararası destekler, Japon uzmanların eğitim çalışmalarıyla depreme hazırlık konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Selçuk, çalışmaları AFAD ve diğer kurumlarla koordineli sürdürdüklerinin altını çizdi.