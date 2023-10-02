Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kapılarını 1 Ekim tarihinde yeniden açıldı ve ülke genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli düzenlemeler masaya yatırılacak. Esnaf, işçi, gençler, kadınlar ve emekliler gibi farklı kesimleri etkileyecek olan bu düzenlemeler, gelir artışlarına, emeklilik koşullarının iyileştirilmesine ve yeni desteklerin yolunu açacak adımlara işaret ediyor. TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılının açılışı için düzenlenen törende toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı açılışında konuşma yaptı.

İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammı düzenlemesine ilişkin olarak, “Yeni dönemde milyonca kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler için mesai yapılacak. Emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesimine özel yasal düzenlemeler teker teker hayata geçirilecek. Meclis'in bu dönem en önemli mesaisi ise yeni ve sivil anayasa olacak. İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak. Aile Bankasından gençlere özel desteklere kadar birçok yasal düzenleme görüşülecek.” ifadelerini kullandı.

Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği

Ailelere ve gençlere yönelik desteklerin finansmanı için oluşturulacak bankanın temel gelir kaynağı, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, petrol ve maden kaynaklarından elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını içerecek. Bu kaynaklar, ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak şekilde kullanılarak, ailelere ve gençlere sunulacak destekler için ayrılacak.

Bankanın yasal altyapısı hazırlandıktan sonra evlenen gençlere yönelik 150 bin liraya kadar faizsiz kredi projesi hayata geçirilecek. Bu kredi, geri ödemesiz olarak başlayıp 24 ayı kapsayacak ve ardından 48 ay vadeli bir ödeme planıyla devam edecek. Başlangıç olarak deprem bölgesinde uygulanacak olan bu proje, zaman içinde tüm Türkiye genelinde genç çiftlere finansal destek sağlayacak bir inisiyatife dönüşecek. Bu adımlar, gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmayı ve aile kurma yolundaki ilk adımlarını atmalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

Ev hanımlarına erken emeklilik yolu açılacak

Bir adım da ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için atılacak. Bu kapsamda ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'inin karşılanacağı sisteme ilişkin düzenleme yapılacak. Burada yapılacak desteğin de Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanması bekleniyor. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, mevcut asgari ücrete göre aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınlarına aylık 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emeklilik yolu açılacak.

Esnafın Bağkur primleri düşürülecek

1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek düzenleme de önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak düzenlemeler arasında yer alıyor. Özellikle küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak. Burada düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor.

Düzenlemede tarih kriteri de merak konusu. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.

100 bin taşeron işçiye kadro ne zaman?

Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri de taşeron işçilere yönelik olacak. 100 bin taşeron işçinin beklediği işlem yasal düzenlemenin yapılmasının ardından hayata geçirilecek.

Memurların ek göstergesi ne zaman yükselecek?

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme de çalışmalar tamamlanınca Meclis'e taşınacak. Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. Bu düzenleme memurların emekli ikramiyelerini ve aylıklarını yükseltecek.



