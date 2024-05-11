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Bugün hava nasıl: Toz taşınımı uyarısı yapıldı! 11 Mayıs 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı.Yayımlanan yeni raporda bugün bir kentimiz dışında; tüm yurtta sağanak bekleniyor. Son rapora göre yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. İç ve kuzey kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmektedir. İşte 11 Mayıs 2024 Cumartesi il il hava durumu...

12:35 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 11 MAYIS 2024 HAVA DURUMU

Meteoroloji; sabah saatlerinde İstanbul'da, öğle saatlerinde ise Başkent'te sağanak uyarısında bulundu. Yağışların aralıklarla süreceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13°C 17°C

Pazar Parçalı Bulutlu 10°C 20°C

Pazartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 12°C 17°C

Salı Parçalı Bulutlu 10°C 18°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 10°C 17°C

ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 12°C 20°C

Pazar Çok Bulutlu 9°C 15°C

Pazartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 10°C 17°C

Salı Çok Bulutlu 6°C 16°C

Çarşamba Sağanak Yağışlı 4°C 18°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cumartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15°C23°C

Pazar Parçalı Bulutlu 13°C 26°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 13°C 26°C

Salı Parçalı Bulutlu 13°C26°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 13°C 25°C



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#meteoroloji
#il il hava durumu
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