MEB tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları bugün başladı.

UYUM HAFTASI KAÇ GÜN SÜRECEK 2023-2024?

Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 8 Eylül'e kadar sürecek uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Okul öncesinde, aile ve çocuklarla yürütülecek uyum sürecine destek amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer veriliyor.

UYUM HAFTASINDA 9 ETKİNLİK YAPILACAK

İlkokul 1'inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneği bulunuyor.

UYUM HAFTASI NASIL UYGULANIR?

Öğretim ortamını, öğretmenini ve arkadaşlarını tanıtan programdır. Veli, öğrenci ve öğretmenin tanışma etkinlikleri ile desteklendiği bir zaman dilimidir. Öğrencinin mutlu olmasını ve okula alışma sürecini destekleyen etkinliklerin yapıldığı bir süreçtir.

Oyun temelli öğrenme: Çocuk oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde yaşadığı dünyayı oyunla tanır ve kendini en iyi oyun sırasında ifade eder. Kritik düşünme becerilerini oyun içinde kazanır. Başka birdeyişle çocuğun dili oyundur.

Drama etkinliği: Drama çocukların bir grup içerisinde durum veya olayları, kendi yaşantılarından yola çıkıp materyaller kullanarak dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır. Çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir.

Hikâyelerle öğrenme: Öğretmen liderliğinde sınıfta okunacak hikâye, masal ya da diğer yazılı eserlerin görselleri öğrencilerle birlikte incelenir.Görsellerden yola çıkılarak öğrencilere, okunan materyalle ilgili merak uyandıran sorular yöneltilir. Yazılı materyal öğretmen tarafından sınıfa sesli şekilde okunurken de okunan bölümlerle ilgili 5N1K soruları sorulur. Okunmayan yazılı materyal bölümleri ile ilgili olarak da tahmin soruları öğrencilere yöneltilir.

1. GÜN

Toplantı öncesinde aileler toplantının günü/zamanı/ içeriği hakkında bilgilendirilmelidir (Tüm ailelerin katılım göstermesi önemlidir). Toplantıöncesinde sunumun yapılacağı salonun veya sınıfın fiziksel ve teknolojik anlamda düzenlenmelidir.Süreçte rehber öğretmen ve okul yönetimi de sınıf öğretmenine gerekli desteği sunmalıdır. Sunumun gerçekleştirileceği saat, okulun ikili eğitimveya tam gün olması durumuna göre okul idaresi ve öğretmen tarafından belirlenmelidir.Sunuma başlamadan önce aileler ile tanışma (ad soyad, velisi olunan öğrencinin ismi, vb.) gerçekleştirilebilir. İlkokul Uyum Rehberi'nde sunumesnasında ailelere verilecek bilgilere yer verilmiştir.

2. GÜN

Uyum haftasının 2. günü okulun bölümleri (sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, çocuk tuvalet ve lavaboları, okulun bahçesi vb.) ile sınıfta yeralan öğretim materyalleri öğretmen tarafından aile ve çocuklara tanıtılır. Tüm ailelerin çocuklarıyla birlikte katılım göstermesi aile-çocuk-öğretmenetkileşiminin sağlanması açısından önemlidir. Sürecin etkili bir biçimde yürütülebilmesi için ailelerin iki gruba ayrılmaları ve farklı zaman dilimlerinde okula gelmeleri önerilmektedir. Grupların okula geleceği saatler öğretmen tarafından ailelere bildirilmelidir.

3.GÜN

Uyum haftası etkinliklerinin yapılması planlanmaktadır. Etkinliklerde sınıftaki çocukların iki gruba ayrılması ve farklı zaman dilimlerinde okula gelmeleri önerilmektedir. Her bir grup için süre bir ders saati olarak planlanmıştır. Süreçte uyum rehberinde yer alan örnek etkinliklerden faydalanılabilir.

4.GÜN

Uyum haftası etkinliklerinin yapılması planlanmaktadır. Etkinlikler büyük grup ile yürütülebilir. Süre iki ders saati olarak planlanmıştır. Süreçte İlkokul Uyum Rehberi'nde yer alan örnek etkinliklerden faydalanılabilir.

5.GÜN

Uyum haftası etkinliklerinin yapılması planlanmaktadır. Etkinlikler büyük grup ile yürütülebilir. Süre iki ders saati olarak planlanmıştır. Süreçte İlkokul Uyum Rehberi'nde yer alan örnek etkinliklerden faydalanılabilir.

UYUM EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITILDI

Okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencilerinin yarın başlayacağı uyum programına ilişkin ücretsiz kitap dağıtımı yapıldı.

Bakanlık tarafından 2003'ten 2022'ye kadar 3 milyar 946 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtıldı.

2023-2024 ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2024 Eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek ve okullar kapanacak.







