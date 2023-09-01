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Anaokulu okul ihtiyaç listesi, alınacak malzemeler 2023-2024

2023-2024 eğitim öğretim yılı için anaokulu kayıtları, 14 Ağustos 2023 tarihinde başladı. Uyum haftası sürecine hazırlanan anaokulları velileri anaokulunda lazım olacak ihtiyaç listesini temin etmeye başladı. Anaokulu ihtiyaç listesi nedir? Anaokulunda hangi malzemeler gereklidir? İşte anaokulu kırtasiye ihtiyaç listesi...

11:57 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Anaokulu ihtiyaç listesi

Anaokulu ihtiyaç listesi

Anasınıfı, ilkokul çağına gelmemiş çocuklara eğitim ve oyunun bir arada verildiği kuruluşlardır. Genellikle 3-6 yaşları arasındaki çocuklar gidebilir.

Anasınıfına giden öğrencilere genellikle oyun çerçevesinde eğitimler verilmektedir. Anasıfının ihtiyaş listesini kırtasiye malzemeleri, kişisel malzemeler ve temizlik malzemeleri olmak üzere 3 başlık altına ayırabiliriz.

ANAOKULU İHTİYAÇ LİSTESİ 2023

Anaokulu okul ihtiyaç listesi, okuldan okula farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak ihtiyaç duyulan malzemeler şunlardır:

Kişisel malzemeler:

Sırt çantası

Cırtcırtlı ayakkabı veya panduf (kesinlikle bağcıklı olmayacak)

Su matarası

Bir kat çamaşır (üzeri kirlendiğinde değiştirmek için)

Kırtasiye malzemeleri:

12 renk kuru boya kalemi

6 renk parmak boyası

12 renk pastel boya

12'li sulu boya (ince ve kalın resim fırçası)

4 adet orta boy stick yapıştırıcı

Kalemlik (2 bölmeli)

Silgi

Kalemtıraş

Kurşun kalem

Oyun hamuru

Kağıt çeşitleri

Küt uçlu makas

Resim defteri

Kes yapıştır

Boyama kitapları

Eğitici kitaplar

Oyuncaklar

Temizlik Malzemeleri

Islak mendil (1 adet büyük boy)

6’lı havlu peçete

Bu malzemelerin yanı sıra, okulun belirlediği ek malzemeler de olabilir. Örneğin, bazı okullarda çocukların spor kıyafeti veya okul forması giymesi zorunlu olabilir. Bu nedenle, okula kayıt yaptırmadan önce ihtiyaç listesini kontrol etmek önemlidir.

Kişisel malzemelerin üzerine çocuğun adının yazılması, karışıklıklardan kaçınmak için önemlidir. Kırtasiye malzemeleri ise kaliteli ve dayanıklı ürünlerden seçilmelidir.

Anaokulu okul ihtiyaç listesi, çocukların okuldaki eğitim ve etkinliklere aktif olarak katılmaları için gereklidir. Bu nedenle, çocukların ihtiyaç duyduğu malzemeleri eksiksiz olarak temin etmek önemlidir.

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

2023-2024 eğitim öğretim yılı için anaokulları, 4 Eylül 2023 tarihinde uyum eğitimi ile açılacak. Uyum eğitimi, 1 hafta sürecek ve 8 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Dersler ise 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.

Uyum eğitimi, çocukların okula ve öğretmenlerine alışmasına yardımcı olmak için düzenlenmektedir. Bu süreçte çocuklar, okulun kuralları ve işleyişi hakkında bilgi edineceklerdir. Ayrıca, öğretmenleri ve diğer çocuklarla tanışarak sosyalleşme fırsatı bulacaklar.

ANAOKULLARI KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Devlet anaokullarına kayıtlar, e-okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri için çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi ve veli beyanı gereklidir.

Özel anaokullarına kayıtlar, okulun belirlediği tarihlerde ve koşullarda yapılır. Bazı özel anaokulları, kayıt için mülakat veya sınav talep edebilir.

Anaokuluna kayıt yaptırmak için gerekli belgeler şunlardır:

  • Çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Çocuğun ikametgah belgesi
  • Veli beyanı
  • Özel anaokulları için mülakat veya sınav sonucu (varsa)

Kayıt işlemleri için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra, çocuğun kayıt yaptırmak istediğiniz anaokuluyla iletişime geçebilirsiniz. Okul, sizi kayıt için gerekli yönlendirmeleri yapacaktır.

Anaokulu kayıtları, çocuğunuzun okul öncesi eğitime başlaması için önemli bir adımdır. Bu nedenle, kayıt işlemlerini zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamanız önemlidir.

İşte anaokuluna kayıt yaptırmak için adım adım bir kılavuz:

  • Çocuğunuzun doğum tarihini ve ikametgahını kontrol edin.
  • Kayıt yaptırmak istediğiniz anaokulunun kayıt tarihlerini öğrenin.
  • Gerekli belgeleri hazırlayın.
  • Anaokuluyla iletişime geçin.
  • Kayıt işlemlerini tamamlayın.
Anaokulu kayıtları hakkında daha fazla bilgi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


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