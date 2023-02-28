Yemek yaparken sık sık kullanılan yağ, zaman zaman etrafa, kıyafetlere veya halıya sıçrayabilir. İnatçı lekelerden biri olan yağ lekesi, doğru yöntemle temizlenmediğinde eşyaların ömrünü kısaltır. Hatta çok sevdiğiniz kıyafetinizle vedalaşmanıza bile yol açabilir. Yağ lekesini kolayca çıkarmak için uygulamanız gereken yöntemleri sizlerle paylaşacağız.

YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kıyafet ve benzeri gibi birçok eşyanın üzerine yağ döküldüğü zaman, genelde karbonat kullanımı öne çıkar. Aynı zamanda bu konuda imdada bulaşık deterjanı yetişir. Bir miktar bulaşık deterjanı döktükten sonra 5 dakika kadar bekletmek ve sonra durulamak yeterlidir. Kıyafet başta olmak üzere farklı kumaşlara sahip tüm giysiler için bunu kullanmak mümkün. Yazımızın devamında yağ çeşitlerine göre lekelerinin temizliğini sıraladık.

Kıyafetteki Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Kıyafete yerleşmiş olan yağ lekesini çıkarmak için bulaşık deterjanı en etkili yöntemler içerisinde gelir. Bulaşık deterjanı ilgili yağ bölgesine döktükten sonra 5 dakika kadar beklemek gerekir. Hemen arkasından ılık bir su ile durulamak ya da diş fırçası ile fırçalamak lekeyi kolayca çıkarır. Bunun yerine karbonat kullanmak ve karbonatı yine aynı şekilde diş fırçası ile fırçalamak etkilidir. Çıkması zor olan yağ lekesini böylece farklı kıyafet türlerinden, kumaşa bağlı olarak çıkarmak mümkün hale gelir. Aynı zamanda karbonatla beraber yağ lekesini karıştırmak ve buna göre kullanmak da etkili yöntemler içerisinde bulunur.

Halıdaki Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Yağın halıya dökülmesi halinde, hiç zaman kaybetmeden bir kova sıcak su hazırlayın ve içerisine bulaşık deterjanı dökün.

Temiz bir bez yardımıyla halınızı deterjanlı su ile silin.

Halının üzerindeki tüyleri korumak için, ovalama işlemini çok bastırmadan ve dikkatli bir şekilde yapmaya özen gösterin.

Koltuktaki Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Koltuktaki yağ lekesine müdahale ederken, koltuğun türü oldukça önemlidir.

Deri koltuktan lekeyi çıkartmak için sabunlu su kullanmanız yeterli olacaktır.

Kumaş kaplı koltuklarda ise lekenin üzerine tuz veya karbonat döküp bir süre bekledikten sonra ılık suyla temizlemeniz gerekir.

Kıyafetteki Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

1-Karbonat

Yağ lekesinin üzerine karbonat dökün ve ıslak diş fırçası yardımıyla nazikçe ovalayın. Eğer yağ lekesi salçalıysa, bulaşık deterjanı ve karbonatı karıştırarak lekenin üzerine uygulayabilirsiniz. Ayrıca küçük parçalı kıyafetleri, karbonatlı su karışımının içinde bekleterek de lekenin çıkmasını sağlayabilirsiniz.

2-Bulaşık Deterjanı

Bulaşık deterjanını, lekenin olduğu bölgeye dökün ve 5 dakika bekleyin. Ardından bu bölgeyi ılık bez yardımıyla silin ve kıyafetinizi düşük derecede makinede yıkayın. Kullanacağınız deterjanın limonlu olmamasına dikkat edin. Limon, kumaşlarda renk açılmasına neden olabilir.

3-Tuz

Tuz, özellikle yağ lekesi yeni oluştuğunda uygulanan yöntemlerden biridir. Lekenin üzerini sofra tuzuyla kaplayın ve 10 dakika bekleyin. Daha sonra ılık suyla tuzu çıkarın. Lekenin üzerine çamaşır deterjanı dökün ve 10 dakika daha bekleyin. Ardından kıyafetinizi düşük derecede makinede yıkayabilirsiniz. Tuz, lekeyi kumaştan kaldırır. Deterjan ise tuz lekesini önler.

4-Bebek Pudrası

Bebek pudrası, ipek, saten gibi narin kumaşlarda çok etkilidir. Yağ lekesinin üzerine bebek pudrası dökün ve 10 dakika bekletin. Bu esnada pamuklu bezi ıslatın ve pudranın üzerine bastırarak lekenin beze geçmesini sağlayın. Ardından kıyafetinizi düşük derece yıkayın.







