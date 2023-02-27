Duşakabin temizliği, çoğu zaman temiz ve ferah bir banyonun en önemli adımıdır. Banyoların fazla nemli olması ve burada hava akımının yetersiz olması nedeniyle duş tenekesinde ve camda; kireçlenme, tortu ya da küf lekeleri oluşur. Dinlendirici bir duş ve her zaman pırıl pırıl görünen bir banyo için bu istenmeyen lekelerden kurtulmak gerekir.

DUŞAKABİN NASIL TEMİZLENİR?

Duşakabin, banyoda çok sık kullanılan ve kirlenen yerlerden bir tanesidir. Duşakabin temizliği yaparken, küçük bir kabın içinde karbonat ve sirke ekleyin. Bu karışımı tamamen homojen olana kadar temizlemek istediğiniz bölgeye sünger yardımıyla sürmelisiniz. Daha sonra, banyo duşakabin temizliği işleminden verim almak için 15 dakika kadar ovaladığınız kısımları bekletin. Bu yöntem sayesinde en kolay duşakabin temizliği işlemini de yapmış olursunuz. Çünkü en sık tercih edilen duşakabin temizleme yöntemleri arasında doğal ürünlerle yapılan temizlikler yer alır.

SİRKE İLE DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ

Duşakabinin özellikle cam ve plastik bağlantıları, su lekeleri ve bakteri oluşumuna zemin oluşturur. Su lekeleri zamanla kireç lekesine dönüşür ve duşakabin camının kirli ve mat görünmesine yol açar. Plastik bağlantı noktaları ise nem sebebiyle bakteri üretir ve temizlenmediğinde bu bölgelerde renk değişiklikleri gözlenir. Elbette, sabun ve şampuan kalıntılarının da duşakabinde leke oluşumunda payı büyüktür.Tüm bu istenmeyen durumların çözümü için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Doğal temizlik malzemesi olarak da bilinen sirke, hem su ve kireç lekelerinden hem de bakterilerden kurtulmanız için oldukça etkilidir. Saf sirke ve karbonatı karıştırarak oldukça etkili bir temizlik malzemesi elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz macun kıvamındaki karışımı bir süngerle duşakabin camlarına sürerek 15-20 dakika bekleyin. Daha sonra bol su ile camları durulayın.

FAYANSLARDAKİ KÜFLER NASIL TEMİZLENİR?

Duşakabinin özellikle cam ve plastik bağlantıları, su lekeleri ve bakteri oluşumuna zemin oluşturur. Su lekeleri zamanla kireç lekesine dönüşür ve duşakabin camının kirli ve mat görünmesine yol açar. Plastik bağlantı noktaları ise nem sebebiyle bakteri üretir ve temizlenmediğinde bu bölgelerde renk değişiklikleri gözlenir. Elbette, sabun ve şampuan kalıntılarının da duşakabinde leke oluşumunda payı büyüktür.Tüm bu istenmeyen durumların çözümü için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Doğal temizlik malzemesi olarak da bilinen sirke, hem su ve kireç lekelerinden hem de bakterilerden kurtulmanız için oldukça etkilidir. Saf sirke ve karbonatı karıştırarak oldukça etkili bir temizlik malzemesi elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz macun kıvamındaki karışımı bir süngerle duşakabin camlarına sürerek 15-20 dakika bekleyin. Daha sonra bol su ile camları durulayın.

DUŞAKABİN BAŞLIĞINI BÖYLE TEMİZLEYİN

Duş başlığı belki de su ve kireç lekelerinin en fazla görüldüğü yerlerden biridir. Bazen suyun kireç oranına bağlı olarak, suyun akış hızı bile değişir. Özellikle metal renkli olanlarda su lekeleri fazlasıyla görünür. Ancak duş başlığı, duşakabin temizliğinde genel olarak unutulan şeylerden biri olur.Öncelikle duş başlığındaki kireçlenme için, kireç çözücülerden faydalanabilirsiniz. Bunun için en pratik yol, bir kaba kireç çözücü ile karıştırılmış sıcak su hazırlamak ve duş başlığını bu suda bekletmek. Böylece tıkanmış deliklerin kolaylıkla açıldığını fark edeceksiniz. Dış yüzey için ise dilerseniz amonyaklı su dilerseniz sirkeli su kullanabilirsiniz. Son olarak duş teknesinin giderinde biriken saç ve kalıntılar almayı ihmal etmeyin.Duşakabinler düzenli olarak ve sık sık temizlenmediğinde, su ve kireç lekeleri, küf ya da sararma problemleri can sıkıcı bir görüntü oluşturur. İstenmeyen bu lekelerden kurutmak için sadece kimyasalları düşünmeyin, çünkü evinizdeki malzemeler bu kimyasalların yerini alabilir. Oldukça doğal yöntemlerle, 5 dakikada duşakabin temizliği için üç adımımızı takip edin.







