Sürekli kullanılan çaydanlıkların alt kısmında bölgedeki suyun kireç oranına bağlı olarak kireçlenme meydana gelir. Oluşan bu kireçlenmeler temizlenmediği takdirde hazırlanan çayın lezzeti düşer. Çaydanlık içerisindeki su bulanık olarak gözükür ve yüksek ısıdan dolayı yer yer sökülen kireçler su yüzeyine çıkmaya başlar. Bu kireçlerden kurtulmak için evdeki malzemelerden uygulayacağınız farklı işlemler vardır.

ÇAYDANLIK KİRECİ NASIL TEMİZLENİR?

Çaydanlıkta oluşan kireçlenmeler hem kötü görüntü oluşturur hem de sürekli temizlenmeden kullanılan kireçlenmiş çaydanlıklar sağlığımız açısından tehlikeli durumlar yaratabilir. Zamanla temizlenmeyen kireçler çaydanlığın dibinde birikerek çayın tadını da bozabilir. Çaydanlıkta kaynattığımız suyu direk içtiğimiz için temizleme işlemini doğal yöntemlerle yapmak daha doğru olur. Kimyasal ürünler yerine evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle çaydanlıkta oluşan kireçlerden kurtulabilirsiniz.

DOĞAL MALZEMELERLE ÇAYDANLIK TEMİZLİĞİ

Sirke-Tuz-Karbonat

Konu temizlik olduğunda en önemli yardımcılar haline gelen sirke ve karbonatı, çaydanlık kirecini temizlemek için de kullanabilirsiniz. Asidik özelliği sayesinde kirecin çözünmesini sağlayan sirke, kısa sürece bu sorundan kurtulmanızı sağlar. Çaydanlık kireci için başta elma sirkesi olmak üzere üzüm sirkesi ve beyaz sirkeyi de kullanabilirsiniz. Çaydanlık kirecinden kurtulmak için bir çay bardağı sirkeyi çaydanlığa dökün. Temiz fırça ile çaydanlığın içerisine ovalayın ve sirkenin her yere değdiğinden emin olun. 30 dakika boyunca bu şekilde beklettikten sonra, 1 tatlı kaşığı karbonat veya tuz ekleyerek tekrar ovalayın. Daha sonra güzelce durulayın. Bu yöntem özellikle yeni kireç oluşmaya başladığında son derece etkilidir.

Sirke

Daha inatçı lekeler için kullanabileceğiniz yöntem ise yalnızca sirke kullanmaktır. Çaydanlığın içerisine bir çay bardağı sirke ve su ekleyin. Bu karışımı ocakta kaynatın. Kireç kaynadıkça çözülecek ve yüzeye çıkmaya başlayacaktır. Ardından kaynayan karışımı dökün ve çaydanlığı su ile durulayın.

Limon-Karbonat

İçindeki asit özellikleri sayesinde hem kirecin çözünmesini sağlayan, hem de parlak bir görünüm veren limon, oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılır. Çaydanlığın içerisine birkaç adet limon dilimi ve bir paket karbonat dökün. Çaydanlığın yarısını su ile doldurun ancak fazla doldurmamaya özen gösterin. Çaydanlığı kısık ateşte kaynatın. Ardından çözünen kireci temizlemek için bol su ile durulayın. Kireçlenme problemini çok sık yaşıyorsanız, bu yöntemi haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

Limon Tuzu

Hızlı çözüm almak isteyenler için limon tuzunu öneriyoruz. Çaydanlığın dibine limon tuzunu dökün. Çaydanlığın yarısını su ile doldurun ve kısık ateşte kaynatın. Kireç çözünmeye başladığında çaydanlığı ocaktan alın ve fırça ile ovalayın. Daha sonra soğuk su ile durulayın.

Patates Kabuğu

Ekonomik bir temizlik için, patates yemeği hazırladığınız günlerde soyduğunuz patateslerin kabuklarını atmamanızı öneriyoruz. Bu kabukları çaydanlığın içerisine doldurun ve üzerine su ekleyin. Çaydanlığı 15 dakika kaynattıktan sonra bol su ile durulayın.







