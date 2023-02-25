Çamaşır makinesi, evde en çok kullanılan beyaz eşyalardan biridir. Kıyafetlerdeki kirlerin derinlemesine temizlenmesini sağlayan bu makineler, zaman zaman kıyafetlerden gelen tozlardan ötürü kirlenebilir. Çamaşır makinesi temizlenmediği takdirde, temizleme özelliğinin bir kısmı azalacak ve işlevini tam olarak yerine getiremeyecektir. Çamaşır makinesini temizlemenin pratik yöntemlerini sizin için derledik.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR?

Günlük işlerin en büyük yardımcıları evlerde bulunan çeşitli işlemlerde kullanılan makinelerdir. Günümüzde neredeyse her evde bulunan makineler hayatın çok daha kolay geçmesi için kullanılır. Çamaşır makinesi temizliği periyodik olarak yapıldığında hem elektrikten tasarruf yapılır, hem de çamaşırlar çok daha temiz yıkanmış olur. Bu sebeple farklı şekillerde ve ürünler kullanılarak çamaşır makinesi temizliği yapılır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEMİZLERKEN KULLANILACAK MALZEMELER

Bu işlem sırasında ise ekonomik malzemeler kullanabilirsiniz:

Beyaz Sirke ve Limon Tuzu

Sirke ve Karbonat

Elma Sirkesi ve Su

Çamaşır Suyu

Bulaşık Makinesi Tableti

Beyaz Sirke ve Limon Tuzu: Çamaşır makinesinin içi nasıl temizlenir sorusunun yanıtı kireçleri yok etmede bir numaralı çözüm olan limon tuzudur. Limon tuzu ile bulaşık makinesi temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Bir kasede 3 kaşık limon tuzu ile 1 su bardağı beyaz sirkeyi iyice karıştırın.

Limon tuzu eridikten sonra bu karışımı deterjan gözüne dökün.

Çamaşır makinenizi yüksek sıcaklıkta çalıştırın.

Sirke ve Karbonat : Çamaşır makinenizi, evinizin kurtarıcısı olarak bilinen karbonat ve sirke yardımıyla çok kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Sirke ve karbonat ile çamaşır makinesi temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz: (Çok kirli kıyafetleri yıkadıktan sonra veya yoğun yıkama sonrası bu işlemi uygulayabilirsiniz.)

Bir bardağa bir paket karbonat koyup kalan kısmı da beyaz sirke ile doldurun.

Sirke ve karbonat karışımını çamaşır makinesinin içine veya deterjan haznesine dökün.

Bir tur kısa sıcak ayarda çalıştırın. (Maksimum 1 saat olacak şekilde)

Elma Sirkesi ve Su: Elma Sirkesi ve su ile çamaşır makinesi temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Bir bardağa aynı ölçüde elma sirkesi ve su koyup karıştırın.

Elma sirkesi ve su karışımını çamaşır makinesinin içine veya deterjan haznesine dökün.

Bir tur kısa sıcak ayarda çalıştırın. (Maksimum 1 saat olacak şekilde)

Çamaşır Suyu: Çamaşır makinesinin her bir bölümünü temizlemek için çamaşır suyu kullanabilirsiniz. Deterjan bölmesi, lastik contaları ve dış yüzeyi zamanla kirlenmeye başlar. Ilık bir bez yardımıyla çamaşır makinesini temizleyebilirsiniz. Makineyi temizlemeden önce eldiven kullanarak ellerinizi koruyabilirsiniz. Çamaşır suyu ile çamaşır makinesi temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Bir bardağa birkaç damla çamaşır suyu ve ılık suyu koyup karıştırın.

Bulaşık süngeri veya temiz bir bezi karışıma sürüp temizlik işlemine başlayın.

Özellikle lastik koruyucularının iç kısmını bu yöntemle daha temiz hale getirebilirsiniz.

Bulaşık Makinesi Tableti: Bulaşık makinesi tableti son zamanlarda çok sık kullanılan bir çözümdür. Bu tablet içerisinde kireç çözücü, temizleyici ve parlatıcı özellikler bulunmaktadır. Tablet ile çamaşır makinesi temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Deterjan haznesinin temiz olduğundan emin olun.

Tableti makinenizin kazan kısmına atıp sıcak programda makinenizi çalıştırın.

Çamaşır makinenizin kapak kısmındaki biriken küfleri sünger yardımı ile temizleyin.

Çamaşır makinesi temizleyicisi olarak yukarıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ FİLTRESİ NASIL TMEİZLENİR?

Genellikle zemin seviyesinin hemen üzerinde davul kapısının altında bulunan çamaşır makinesinin filtresi, çatlaklarda toplanan tüm kötü şeylerin –tüy, yün, saç ve madeni paralar- pompaya ulaşmasını engeller. Filtrenin temizlenmesi çamaşır makinesinin temizlenmesinde önemli bir göreve sahip. Ama tıpkı deterjan çekmecesinde olduğu gibi, küf ve mikropların büyümesi için de harika bir yer olabilir ve bu da çamaşır makinenizin kötü kokmasına sebep olabilir

Sabitlenmişse kapağın ve filtrenin nasıl çıkarılacağını öğrenmek için çamaşır makinenin talimatlarını kontrol etmelisin. Kullanım kılavuzu ayrıca filtrenin nasıl temizleneceğini de açıklamalıdır. Drenajdaki sızıntıları yakalamak için altındaki bir havlu üzerine bir kase veya tepsi yerleştirmen gerekebilir. Kapağı dikkatlice yerine tak.

Daha sonra; bu işlemi üç veya dört ayda bir tekrarla, çamaşır makinen çok daha iyi çalışacaktır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KİRECİ NASIL TEMİZLENİR?

Çamaşır makineleri zaman içinde kireç tutar. Bu kireç artıkları makinenizde teknik arızalara neden olabilir ve bazen bu arızalar makinenizin çöp olmasına sebep olabilir. Bu nedenle çamaşır makinenizi düzenli olarak kireçten arındırmanız gerekmektedir. Dışarıdan satın alabileceğiniz kireç sökücü ürünler makinenizi temizlemenize yardımcı olacaktır. Bu tür ürünler için her zaman kullanım talimatlarını takip etmeniz gerekmektedir.







