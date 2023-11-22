YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırılacağını açıkladı.

YÖK burs ücretleri ne kadar?

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşan YÖK Başkanı Özvar, burs miktarlarının tezli yüksek lisans öğrencileri için 6, doktora öğrencileri için ise 9 bin liraya çıkarılacağını söyledi.

YÖK bus başvuru şartları neler?

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına yerleştirmede kullanılan başarı sırasına göre ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programının, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer alması.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, YÖK tarafından belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

e) 5. maddenin yedinci fıkrası uyarınca burs hakkını kaybetmemiş olmak.

f) Daha önce program kapsamında desteklenmemiş olmak.

YÖK bursu kimler alır, kimlere verilir?

a) Bursiyer: YÖK Destek Bursu almayı hak kazanan lisans öğrencisini,

b) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından seçilen ve en az beş yıl Profesör unvanı ile görev yapmış en az üç öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu,

c) TEBİP Öğrencisi: Bu Usul Esaslar kapsamında Temel Bilimler programlarına yerleşerek burs almaya hak kazanan öğrenciler arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından seçilen ve Üstün Başarı Sınıflarında okuyan öğrencileri,

ç) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

d) YÖK Bursları Takip Şubesi: Üniversite Rektörlüğünce YÖK tarafından verilen burslara ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek amacı ile öğrenci işleri daire başkanlığı veya uygun görülecek bir daire başkanlığı bünyesinde oluşturulan şubeyi,

e) YÖK Destek Bursu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki desteklenmesine karar verilen lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık bursu,

f) Yükseköğretim Kurumları: Yurtiçinde eğitim veren devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitülerini,

g) YÖK Bursları Takip Sistemi: YÖK tarafından verilen burslara ilişkin iş/işlemleri takip etmek ve yürütmek amacı ile oluşturulan ve ilgili birimlerce kullanılmakta olan veri tabanını, ifade eder.

YÖK burs başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, sadece https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden yapılacaktır. Manuel doldurulan formlarla yapılan başvurular ve sistem üzerinden doldurulmuş olan ancak sonlandırılmamış olan formlar geçersiz başvuru olacaktır.

YÖK burs ücreteleri ne zaman yatacak?