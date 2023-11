c) Öğrencinin yerleştiği lisans programının, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer alması.

c) TEBİP Öğrencisi: Bu Usul Esaslar kapsamında Temel Bilimler programlarına yerleşerek burs almaya hak kazanan öğrenciler arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından seçilen ve Üstün Başarı Sınıflarında okuyan öğrencileri,

Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs ödenir. Ödemeler her ayın 1-10’u arasında gerçekleştirilir. YÖK Destek Bursu’nu almaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.