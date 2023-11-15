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Kyk ilk burs ödemesi ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme tarihleri 2023

KYK 3 aylık toplu burs ödemesi tarihleri, ön lisans ve lisans öğrencilerinin gündemine yer alıyor. Burs ve kredi hakkı tahsis edilen öğrencilerin belli olmasıyla tahhütname onay işlemleri başladı. e-Devlet üzerinden onaylama yapmayanların burs ve kredi hakları yanacak. Üniversite eğitimleri boyunca burs ödemeleri bir yılda 12 ay boyunca gerçekleşiyor. KYK ilk burs ödemesi ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme tarihleri 2023 haberimizde.

08:23 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 08:47 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KYK ilk burs ödemesi

KYK ilk burs ödemesi

(KYK) 3 aylık toplu ödemelerin ne zaman yapılacağı, burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı. Öğrenciler, bu yıl 3 aylık toplu ödeme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 2023-2024
3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman yapılacak?

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

2023-2024 yılı KYK 3 aylık toplu ödemeleriyle ilgili bakanlık tarafından henüz açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.



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