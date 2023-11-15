(KYK) 3 aylık toplu ödemelerin ne zaman yapılacağı, burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı. Öğrenciler, bu yıl 3 aylık toplu ödeme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 2023-2024

3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman yapılacak?