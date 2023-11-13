Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, başvuruda bulunan yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyordu. 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın duyurusu sonrası açıklandı. İşte KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2023

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın. Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr" dedi.

'825 BİN 843 ÖĞRENCİ BAŞVURUDA BULUNDU'

Ayrıca konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Bak, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı burs ve kredileri için 825 bin 843 öğrencinin başvuruda bulunduğunu bildirdi. Bak, başvuruların tamamen dijital ortamda değerlendirildiğini belirterek, "Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere GSB bursu ya da kredi tahsisinde bulunuluyor. Halen GSB burs ve kredisi alanlar ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ilk defa burs/kredi verilecek öğrencilerimizle birlikte ödeme yapılacak öğrenci sayımız yaklaşık 1 milyon 700 bini bulacak. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLERİN İŞLEMLERİ

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek. Burs ve kredi kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.

Burs ve kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek. 15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN KEFALETNAME İŞLEMLERİ

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendilerine GSB burs ve kredi tahsis edilen öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil tarafından Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor. Noterde yapılan kefaletnamelerin en geç 26 Kasım saat 23.59'a kadar 'https://kredibursbelgeislem.gsb.gov.tr/' adresine yükleyerek belgenin kaydedilmesi gerekiyor. Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol gereği, kefaletnamelerin aslının gönderilmesine gerek görülmüyor. (DHA)

2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.







