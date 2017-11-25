2017'yi uğurlamaya hazırlanırken, önümüzdeki senenin trendlerinin ne olacağı çokça konuşuluyor. Bu hafta Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör'ün gözünden, 2018'in dijital trendlerini paylaşıyoruz:

1- Dijital Pazarlama: Dünyada bu süreç yaklaşık beş sene önce başlamış olsa da Türkiye’de fijital kavramının geçmişi henüz çok yeni. Yaklaşık 3-4 senedir Türkiye’de konuşulan fijital kavramı, fiziksel ile dijital deneyimleri harmanlayarak tüketiciye en doğru yoldan ve ölçümlenebilir şekilde ulaşılmasını sağlayacak yöntemlerden biri olacak.

2- Yapay Zekâ: Makineler ve yazılımlar, tıpkı canlılar gibi topladıkları verileri işleyerek yeni şeyler öğreniyor. Öğrenen makinelere en yakın örneği, hemen her gün girdiğiniz Facebook. Yazılım, okuma alışkanlıklarınızı, kimin profilinde daha fazla vakit geçirdiğinizi, hangi gruplara ya da sayfalara yorum yaptığınızı sürekli kontrol ederek öğrenme sürecini geliştiriyor. Öğrenmeye programlanmış yazılımların sayısı giderek artacak.

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3- Mesajlaşma Uygulamaları: MIRC ile başlayan mesajlaşma geleneği, Whatsapp ile hızla yükselişini sürdürüyor. Baş döndürücü sayıların olduğu bu alanda mesajlaşma uygulamaların sayısının ve içerisindeki reklam alanlarının artması bekleniyor.

4- Canlı yayın videoları: İçerik her zaman kraldı ancak şimdi videolu içerikler daha da bir kral. Tüm sosyal medya platformlarının canlı yayın video destekli bir altyapıya dönmeleri ile birlikte “izle ve geç” kavramı bu alanda iyice oturmaya başlayacak.

5- AR Pazarlama: Augmented Reality (Artırılmış Gerçeklik) pazarlama ve reklâm sektörlerinin popüler konularından biri. Cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz Artırılmış Gerçeklik pazarının, 2022'ye kadar 117.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

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6- Kısa Süreli İçerik: Periscope ile başlayan ve Snapchat, Scorp gibi uygulamalarla devam eden kısa süreli içerik kavramı, sosyal medyaya yön vermeye devam edecek. Markaların da stratejilerini bu hızlı tüketim çağına göre düzenlemesini gerektiriyor. Facebook’un canlı yayınları, Instagram Stories gibi uygulamalar “hızlı ve sonlu içerik” kavramını destekliyor.

7- VR Pazarlama: Son dönemde teknolojisi ve popülerliği iyiden iyiye artan Virtual Reality (Sanal Gerçeklik) ve 360 derecelik videolar sayesinde pazarlama uzmanları, hedef kitleleri ile nasıl empati kuracaklarını ve onların davranış biçimlerini nasıl daha iyi anlayacakları öğrenmeye çalışıyorlar.

8- Sohbet robotları: Yapay zekânın hayatlarımıza girmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz sohbet robotları (Chatbot), telefon ve bilgisayarlarımızı kullanma biçimimizi değiştirecek. Kullanıcıların söylediklerini çok kısa sürede analiz edecek ve kullanıcıların isteklerini yerine getirecek.

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9- Sanal paralar: Sanal paranın web dünyasında popüler olmasına yol açan Bitcoin, hiçbir merkezi otoriteye bağlı olmamasıyla dikkat çekiyor. Bitcoin dışında oldukça popüler hale gelen ve altocin olarak adlandırılan Ethereum, Litecoin, Namecoin, Primecoin, Zcash gibi birçok yeni sanal ara birimi mevcut. Sanal paralar yükselen trend olmayı sürdürecek.