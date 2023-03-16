Amasya namaz vakitleri
Amasya namaz vakitleri ve Amasya Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.
AMASYA NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Amasya iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Amasya Ramazan imsakiyesi ve Amasya iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
İLK ORUÇ/ İLK SAHUR NE ZAMAN 2023?
Ramazan ayı bu yıl 23 Mart tarihinde başlayacak. 22 Mart gecesini 23 Mart'a bağlayan gece ilk oruç için sahura kalkılacak.