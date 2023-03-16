Adıyaman imsakiye sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Adıyaman imsakiye namaz vakti ve diğer günlerdeki Adıyaman imsakiye namaz vakitleri.