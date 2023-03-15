Adana namaz vakitleri
Adana namaz vakitleri ve Adana Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı. Ramazan’ın ne zaman başlayacağı ve ilk sahur ve iftarını ne zaman yapılacağı ise merak kazandı.
2023 RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak.
2023 ADANA İMSAKİYESİ
2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan, 21 Nisan Cuma günü sona eriyor. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı arefesi olarak görülüyor. Ramazan Bayramı 1. günü 21 Nisan’da başlayacak ve 23 Nisan’da sona erecek.