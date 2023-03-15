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Adana Namaz Vakitleri 2023

Adana İmsakiye sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Adana İmsakiye namaz vakti ve diğer günlerdeki Adana İmsakiye namaz vakitleri.

09:52 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adana namaz vakitleri

Adana namaz vakitleri

Adana namaz vakitleri ve Adana Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı. Ramazan’ın ne zaman başlayacağı ve ilk sahur ve iftarını ne zaman yapılacağı ise merak kazandı.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak.

2023 ADANA İMSAKİYESİ

Adana iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman?
ve
, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan, 21 Nisan Cuma günü sona eriyor. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı arefesi olarak görülüyor. Ramazan Bayramı 1. günü 21 Nisan’da başlayacak ve 23 Nisan’da sona erecek.



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#Adana namaz vakti
#Adana ezan saati
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Adana Namaz Vakitleri 2023
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