UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Litvanya temsilcisi Zalgiris’le deplasmanda 2-2 berabere kalıp, İstanbul’da Dries Mertens’in golüyle 1-0’la geçen Galatasaray, 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan, 48'de Dries Mertens'ten ve 90+1'de Halil Dervişoğlu'ndan geldi: 0-3. Monza, 8 Ağustos Salı günü oynanan hazırlık maçında Milan ile 0-0 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (9 Ağustos 2023 Çarşamba kimin maçı var?)

01:00 Fluminense - Argentinos Juniors Copa Libertadores S Sport S Sport Plus 03:00 Internacional - River Plate Copa Libertadores S SportS Sport Plus 16:00 İsmail Kartal Basın Toplantısı FB TVA SporTRT Spor beIN Sports HaberSpor Smart 2 19:00 Milan - Trento Hazırlık Maçı Yayın Yok 19:05 Maribor Basın Toplantısı Smart Spor 2 Spor Smart 2 20:00 Salzburg - Inter Hazırlık Maçı S Sport Plus S Sport 2

Yarın hangi maçlar var?

02:00 Indy Eleven - Birmingham Legion ABD USL Championship USL Championship Youtube

03:00 Louisville City - Charleston ABD USL Championship USL Championship Youtube

03:00 Boca Juniors - Nacional Copa Libertadores S Sport PlusS Sport 2

03:30 Palmeiras - Atletico Mineiro Copa Libertadores S SportS Sport Plus

04:00 Colorado Springs - FC Tulsa ABD USL Championship USL Championship Youtube

05:00 San Diego Loyal - Loudoun United ABD USL Championship USL Championship Youtube

19:00 Karabağ - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Idman TV

19:00 Sabah Bakü - Partizan UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme İçtimai TV

20:00 Neftçi Bakü - Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC SportS Sport Plus

20:00 Adana Demirspor - Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk

21:00 Fenerbahçe - Maribor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Süper Lig ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak.

23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ikinci yarı, 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

Sıkışık maç programı nedeniyle ligde 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 31. hafta müsabakalarında takımlar 2-3-4 Nisan'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig 1. hafta programı

11 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor - Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

19.15 Konyaspor - İstanbulspor

21.45 Pendikspor - Hatayspor

21.45 Kayserispor - Galatasaray

13 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Samsunspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi

21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir

21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Süper Lig 2. hafta programı

18 Ağustos Cuma

21.00 İstanbulspor - Kayserispor

21.00 Antalyaspor - Konyaspor

19 Ağustos Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

21.45 Hatayspor - Kasımpaşa

21.45 Galatasaray - Trabzonspor

20 Ağustos Pazar

19.15 Rams Başakşehir - Fatih Karagümrük

21.45 Gaziantep FK - Sivasspor

21.45 Beşiktaş - Pendikspor

21 Ağustos Pazartesi

21.00 Ankaragücü - Adana Demirspor