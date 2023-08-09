Bugün kimin maçı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Litvanya temsilcisi Zalgiris’le deplasmanda 2-2 berabere kalıp, İstanbul’da Dries Mertens’in golüyle 1-0’la geçen Galatasaray, 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan, 48'de Dries Mertens'ten ve 90+1'de Halil Dervişoğlu'ndan geldi: 0-3. Monza, 8 Ağustos Salı günü oynanan hazırlık maçında Milan ile 0-0 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (9 Ağustos 2023 Çarşamba kimin maçı var?)
- 01:00 Fluminense - Argentinos Juniors Copa Libertadores S Sport S Sport Plus
- 03:00 Internacional - River Plate Copa Libertadores S SportS Sport Plus
- 16:00 İsmail Kartal Basın Toplantısı FB TVA SporTRT Spor beIN Sports HaberSpor Smart 2
- 19:00 Milan - Trento Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 19:05 Maribor Basın Toplantısı Smart Spor 2 Spor Smart 2
- 20:00 Salzburg - Inter Hazırlık Maçı S Sport Plus S Sport 2
Yarın hangi maçlar var?
- 02:00 Indy Eleven - Birmingham Legion ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 03:00 Louisville City - Charleston ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 03:00 Boca Juniors - Nacional Copa Libertadores S Sport PlusS Sport 2
- 03:30 Palmeiras - Atletico Mineiro Copa Libertadores S SportS Sport Plus
- 04:00 Colorado Springs - FC Tulsa ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 05:00 San Diego Loyal - Loudoun United ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 19:00 Karabağ - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Idman TV
- 19:00 Sabah Bakü - Partizan UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme İçtimai TV
- 20:00 Neftçi Bakü - Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC SportS Sport Plus
- 20:00 Adana Demirspor - Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk
- 21:00 Fenerbahçe - Maribor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
- 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
- 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
- 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
- 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
- 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
- 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
Süper Lig ne zaman başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak.
23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ikinci yarı, 19 Mayıs 2024'te sona erecek.
Sıkışık maç programı nedeniyle ligde 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 31. hafta müsabakalarında takımlar 2-3-4 Nisan'da karşı karşıya gelecek.
Süper Lig 1. hafta programı
11 Ağustos Cuma
21.00 Trabzonspor - Antalyaspor
12 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
19.15 Konyaspor - İstanbulspor
21.45 Pendikspor - Hatayspor
21.45 Kayserispor - Galatasaray
13 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Samsunspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK
14 Ağustos Pazartesi
21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir
21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Süper Lig 2. hafta programı
18 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Kayserispor
21.00 Antalyaspor - Konyaspor
19 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
21.45 Hatayspor - Kasımpaşa
21.45 Galatasaray - Trabzonspor
20 Ağustos Pazar
19.15 Rams Başakşehir - Fatih Karagümrük
21.45 Gaziantep FK - Sivasspor
21.45 Beşiktaş - Pendikspor
21 Ağustos Pazartesi
21.00 Ankaragücü - Adana Demirspor
21.00 Samsunspor - Fenerbahçe