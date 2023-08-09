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Spor

Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Ljubljana'yı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

00:42 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, takımının galibiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.


Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

''Önemli bir galibiyet aldık''

"Oyunu çok etkilemedi zemin. Genelde oyun aktı, paslar çıktı. Özellikle top bizdeyken maçın büyük bir bölümünde doğru işler yaptık. Rakibimizin artıları ve eksilerini iyi biliyorduk. Bugün maç 5-0, 6-0 da olabilirdi. Önde yaptığımız baskılar, geriden oyun kurmalarımızla taktiğimizi uyguladık. Zor haftalar bizim için. Oynatamadığımız oyuncular var, sakat oyuncularımız var. Onun için bu galibiyet için oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık."


''Klaksvik sürpriz bir takım''

"Muhtemel rakiplerimizden Klaksvik ilk maçı kazandı. Sürpriz bir takım, deplasmanda da etkili bir takım. Futbolda ne olacağı belli olmuyor. Biz önce kendi turumuzu geçeceğiz ondan sonra play-off turuna bakacağız. Rövanş maçında da aynı ciddiyetle oynayacağız ama skor olarak elbette ciddi bir avantajımız var."


''Fenerbahçe maçını hatırlattı''

"Üç gol, sayılmayan goller... Bu maç, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı. Ona benzer bir maç oldu. 3-0 üstüne 2 tane sayılmayan gol geçen seneki... Deplasmanda aldığımız bu galibiyet çok değerli, ikinci maç için de büyük avantaj."


"Şampiyonlar Ligi'nde olmak, puan toplamak... Buna ülke olarak ihtiyacımız var. Diğer temsilcilerimize de başarılar diliyorum. İnşallah onlar da bu hafta kazanır."



#Okan Buruk
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
44 dakika önce
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