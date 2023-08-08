Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz maçtan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 9.dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 48.dakikada Mertens ve 90+1'de Halil Dervişoğlu kaydetti. İki takım arasındaki maçın rövanşı 15 Ağustos'ta İstabul'da Rams Park'ta oynanacak. Mücadelede Abdülkerim Bardakcı'nın bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle orta hakem tarafından iptal edildi.