Olimpija Ljubljana-Galatasaray
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz maçtan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 9.dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 48.dakikada Mertens ve 90+1'de Halil Dervişoğlu kaydetti. İki takım arasındaki maçın rövanşı 15 Ağustos'ta İstabul'da Rams Park'ta oynanacak. Mücadelede Abdülkerim Bardakcı'nın bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle orta hakem tarafından iptal edildi.
Mertens, Galatasaray tarihine geçti
Olimpija Ljubljana filelerini havalandıran Dries Mertens, Galatasaray tarihinde Avrupa kupası golü atan en yaşlı oyuncu oldu.
Belçikalı futbolcu, 36 yaş 94 günlükken golü buldu.
Faroe Adaları ekibinin peri masalı
Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmesinde Klaksvik, Molde’yi 2-1 mağlup etti.
8. dakikada Fadida’nın ceza yayı solundan sert şutunda kaleci Muslera, topu kornere çeldi.
9. dakikada rakibinden topu kaparak sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Barış Alper’in pasında Kerem Aktürkoğlu plase vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1
14. dakikada Rui Pedro’nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasında topla buluşan Sualehe, dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera gole izin vermedi.
20. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Bristric, Nelsson’dan sıyrılarak vuruşunda topu filelere gönderirdi ancak hakem Andreas Ekberg, Nelsson’a yapılan müdahaleyi faul olarak değerlendirdi.
28. dakikada Kerem Aktürkoğlu hızla ceza sahasına girdi ve açısını kaybederek pasını Bakambu’ya aktardı. Sağ çaprazdan Bakambu’nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Vidovsek, sağına yatarak topu kornere çeldi.
45. dakikada topla ilerleyen Sualehe, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
48. dakikada Mertens, ceza sahasına koşu yapan Barış Alper’e pasını aktarırken kaleci Vidovsek ayaklarıyla topu çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mertens’in vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
52. dakikada ceza sahası içinde Barış Alper ile paslaşan Bakambu’nun yakın mesafeden şutunda kaleci Vidovsek, topu çelerken seken topu savunma uzaklaştırdı.
57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mertens’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Abdülkerim Bardakcı kafayla topu filelere gönderdi. Hakem Andreas Ekberg, uyarı sonrası VAR monitöründe pozisyonu izleyerek ofsayt kararı verdi.
66. dakikada topu kazanan Sacha Boey, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Vidovsek’te kaldı.
70. dakikada Bakambu’dan topu kazanan Muhamedbegovic, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
90+1. dakikada Kerem’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Halil Dervişoğlu’nun ceza sahasında iyi yükseleerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
90+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Kaan Ayhan’ın serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Vidovsek kornere çeldi.