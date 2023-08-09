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Spor

Türkiye ülke puanında bir basamak daha yükseldi

UEFA ülke puanında sıralama yenilendi. Galatasaray'ın son galibiyetiyle birlikte Türkiye UEFA ülke puanında bir sıra daha yükseldi.

00:21 . 9/08/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Galatasaray'ın galibiyeti ile sıralamamız yükseldi

Galatasaray'ın galibiyeti ile sıralamamız yükseldi

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi sürüyor.


Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte Türkiye, bir basamak daha yükseldi.


Sıralamamız yükseldi

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 11. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.600 oldu.


İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.600

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.982

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000


11- TÜRKİYE: 28.600

12- İsviçre: 28.475

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750

#Süper Lig
#UEFA Ülke Puanı Sıralaması
#Galatasaray
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