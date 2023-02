Son yıllarda elektrikli araç kullanıcı sayısının hızla artması markalar arasında rekabete yol açtı. Elektrikli otomobil segmentine hızlı bir giriş yapan BMW yeni SUV aracı The XM’i tanıttı. 2023’ün yaz sezonunda satışa sunulması beklenen araçta performans, tasarım ve donanım dikkat çekiyor. 80 kilometre tamamen elektrikli menzile sahip olan XM’in şimdiden fiyatı merak konusu oldu. Peki BMW The XM fiyatı ne kadar? Özellikleri neler? Ne zaman satışa çıkacak? İşte BMW The XM hakkında merak ettiğiniz her şey.