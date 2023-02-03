PSA grubun en gözde otomobillerinden Citroen şubat ayında avantajlı kampanyalarını kullanıcılara sunuyor. İşte fiyatlar ve kampanyalar.

CİTROEN HANGİ ARAÇLARDA SIFIR FAİZ İMKANI VAR?

Citroen açıklamasına göre, kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif yeni C4 X, otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faiz kredi veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatıyla sunuluyor.

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroen C4’e ise 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 901 bin 500 TL’ye satın alınabiliyor.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi imkanlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip Citroen C3 Aircross SUV ise 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânı veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

TİCARİDE DE SIFIR FAİZLİ KREDİ FIRSATI SUNULUYOR

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran Citroen Berlingo Kombi de 130 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 110 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Citroen, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy modelleri 110 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuyor. Citroen, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 110 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 180 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

CİTROEN C4 X VE E-C X FİYATI NE KADAR?

1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Citroen C4 X modeli 733 bin TL'den başlayan fiyatlarla, Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X ise 901 bin 500 TL’ye satın alınabiliyor.











