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Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid Özellikleri Neler? Fiyatı Ne Kadar?

Ülkemizde en çok satılan araba markalarından Toyota’nın yeni SUV aracı Toyota Corolla Cross Hybrid tasarımı ve donanımı ile dikkat çekti. Merakla beklenen araç bugün yapılan lansmanda tanıtıldı. Türkiye otomotiv sektöründe Adana’da gerçekleştirilen ilk binek otomobil lansmanına imza atan Toyota, kapsamlı bir test sürüşüyle Corolla Cross Hybrid’i basın mensuplarıyla tanıştırdı. Peki yeni Toyota Corolla Cross Hybrid’in özellikleri neler? Yakıt tüketimi nedir? Fiyatı ne kadar? Satışa ne zaman çıkacak? İşte soruların cevapları ve tanıtım videosu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid Özellikleri Neler? Fiyatı Ne Kadar?
Toyota Corolla Cross Hybrid

Toyota, büyük bir merakla beklenen yeni SUV modeli Corolla Cross Hybrid’i Türkiye’de satışa sundu. Toyota’nın SUV ürün gamını genişleten Corolla Cross Hybrid, rekabetin yoğun olduğu C-SUV segmentine yepyeni bir soluk getiriyor.

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD ÖZELLİKLERİ

Performans

Yakıt Tipi - Benzin

Hızlanma 0 - 100 km/saat - 8.1 saniye

Hızlanma 0 - 62 mph - 8.1 saniye

Hızlanma 0 - 60 mph - 7.7 saniye

Elektrikli ve Hibrit

Batarya teknolojisi - Lityum İyon (Li-Ion)

Elektrikli motor gücü - 113 bg

Elektrikli motor torku - 206 Nm 151.94 lb.-ft.

Motor pozisyonu - Ön, enine

Sistem gücü - 199 bg

İçten yanmalı motor

Güç - 171 bg @ 6600 dev/dak

Litre başına güç - 86.1 bg/Lt

Tork - 202 Nm @ 4400-4900 dev/dak

Motor pozisyonu - Ön, enine

Motor Modeli/Kodu - M20A-FXS

Motor hacmi - 1987 cm3

Silindir Adedi - 4

Silindir pozisyonu Sıralı Sıkıştırma oranı - 13

Silindir başına düşen valf - 4

Valf yapısı - DOHC, VVT-i

Motor yağı kapasitesi - 4.6 Lt

Soğutma sıvısı - 6.1 Lt

Motor sistemleri - Start & Stop Sistemi Partikül filtresi

Boyutlar

Uzunluk - 4460 mm 175.59 in.

Genişlik - 1825 mm 71.85 in.

Yükseklik - 1620 mm 63.78 in.

Dingil Mesafesi - 2640 mm 103.94 in.

Ön çıkıntı - 955 mm 37.6 in.

Arka çıkıntı - 865 mm 34.06 in.

Şanzıman, fren ve süspansiyon

Aktarma mimarisi - İYM ve elektrik motoru, tam elektrikli veya karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin ön tekerleklerini hareket ettirir.

Çekiş - Önden çekiş

Vites sayısı ve şanzıman tipi - Otomatik şanzıman eCVT

Ön süspansiyon - Bağımsız tip McPherson

Arka süspansiyon - Çift salıncaklı

Ön frenler - Hava soğutmalı diskler

Arka frenler - Hava soğutmalı diskler

Yardımcı sistemler - ABS (fren sistemi)

Direksiyon tipi - Direksiyon kutusu

Lastik boyutu - 215/60 R17 96H; 225/50 R18 95V

Jant Boyutu - 6.5J x 17 ET45; 7J x 18 ET50 2021

YENİ 2022 TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD FİYAT LİSTESİ

Flame - 900.000 TL (Lansman Fiyatı - 835.000 TL)

Flame X-Pack - 930.000 TL (Lansman Fiyatı - 865.000 TL)

Passion - 997.000 TL (Lansman Fiyatı - 927.000 TL)

Passion X-Pack - 1.070.000 TL (Lansman Fiyatı - 995.000 TL)

YENİ TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD TANITIM VİDEOSU

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