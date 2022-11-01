Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid Özellikleri Neler? Fiyatı Ne Kadar?

Toyota, büyük bir merakla beklenen yeni SUV modeli Corolla Cross Hybrid’i Türkiye’de satışa sundu. Toyota’nın SUV ürün gamını genişleten Corolla Cross Hybrid, rekabetin yoğun olduğu C-SUV segmentine yepyeni bir soluk getiriyor.
TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD ÖZELLİKLERİ
Performans
Yakıt Tipi - Benzin
Hızlanma 0 - 100 km/saat - 8.1 saniye
Hızlanma 0 - 62 mph - 8.1 saniye
Hızlanma 0 - 60 mph - 7.7 saniye
Elektrikli ve Hibrit
Batarya teknolojisi - Lityum İyon (Li-Ion)
Elektrikli motor gücü - 113 bg
Elektrikli motor torku - 206 Nm 151.94 lb.-ft.
Motor pozisyonu - Ön, enine
Sistem gücü - 199 bg
İçten yanmalı motor
Güç - 171 bg @ 6600 dev/dak
Litre başına güç - 86.1 bg/Lt
Tork - 202 Nm @ 4400-4900 dev/dak
Motor pozisyonu - Ön, enine
Motor Modeli/Kodu - M20A-FXS
Motor hacmi - 1987 cm3
Silindir Adedi - 4
Silindir pozisyonu Sıralı Sıkıştırma oranı - 13
Silindir başına düşen valf - 4
Valf yapısı - DOHC, VVT-i
Motor yağı kapasitesi - 4.6 Lt
Soğutma sıvısı - 6.1 Lt
Motor sistemleri - Start & Stop Sistemi Partikül filtresi
Boyutlar
Uzunluk - 4460 mm 175.59 in.
Genişlik - 1825 mm 71.85 in.
Yükseklik - 1620 mm 63.78 in.
Dingil Mesafesi - 2640 mm 103.94 in.
Ön çıkıntı - 955 mm 37.6 in.
Arka çıkıntı - 865 mm 34.06 in.
Şanzıman, fren ve süspansiyon
Aktarma mimarisi - İYM ve elektrik motoru, tam elektrikli veya karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin ön tekerleklerini hareket ettirir.
Çekiş - Önden çekiş
Vites sayısı ve şanzıman tipi - Otomatik şanzıman eCVT
Ön süspansiyon - Bağımsız tip McPherson
Arka süspansiyon - Çift salıncaklı
Ön frenler - Hava soğutmalı diskler
Arka frenler - Hava soğutmalı diskler
Yardımcı sistemler - ABS (fren sistemi)
Direksiyon tipi - Direksiyon kutusu
Lastik boyutu - 215/60 R17 96H; 225/50 R18 95V
Jant Boyutu - 6.5J x 17 ET45; 7J x 18 ET50 2021
YENİ 2022 TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD FİYAT LİSTESİ
Flame - 900.000 TL (Lansman Fiyatı - 835.000 TL)
Flame X-Pack - 930.000 TL (Lansman Fiyatı - 865.000 TL)
Passion - 997.000 TL (Lansman Fiyatı - 927.000 TL)
Passion X-Pack - 1.070.000 TL (Lansman Fiyatı - 995.000 TL)
YENİ TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD TANITIM VİDEOSU