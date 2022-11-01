Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid Özellikleri Neler? Fiyatı Ne Kadar? Ülkemizde en çok satılan araba markalarından Toyota’nın yeni SUV aracı Toyota Corolla Cross Hybrid tasarımı ve donanımı ile dikkat çekti. Merakla beklenen araç bugün yapılan lansmanda tanıtıldı. Türkiye otomotiv sektöründe Adana’da gerçekleştirilen ilk binek otomobil lansmanına imza atan Toyota, kapsamlı bir test sürüşüyle Corolla Cross Hybrid’i basın mensuplarıyla tanıştırdı. Peki yeni Toyota Corolla Cross Hybrid’in özellikleri neler? Yakıt tüketimi nedir? Fiyatı ne kadar? Satışa ne zaman çıkacak? İşte soruların cevapları ve tanıtım videosu.

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