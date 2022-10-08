Kia Ev6 fiyatı ve özellikleri neler? Rekabetin her geçen gün kızıştığı elektrikli otomobil pazarında bütün markalar hem tasarım hem donanım hem de yakıt tüketimi konusunda diğer markalara meydan okumaya çalışıyor. Bu markalardan bir tanesi de Kia. 2022 yılı sonunda Kia Türkiye 100-120 adet EV6 modelini Türkiye’deki kullanıcılarının beğenisine sunacak. Şık ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken Kia Ev6 mükemmel bir sürüş deneyimini garanti ediyor. Peki Kia Ev6 fiyatı ne kadar? Özellikleri neler? İşte detaylar.

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