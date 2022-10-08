Kia Ev6 fiyatı ve özellikleri neler?

Güney Koreli üretici Kia’nın yeni modeli Ev6 ülkemizde Haziran ayından itibaren satışa sunuldu. Özellikleriyle ve tasarımıyla rakiplerine meydan okuyan Kia Ev6 GT Line ve GT olmak üzere iki farklı donanım seçeneği ile satışa sunuluyor. Kia Ev6 ile ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.
KİA EV6 ÖZELLİKLERİ NELER?
> Motor tipi: PMSM Maksimum güç (kW-PS): 239/325
> Maksimum tork: 605 Nm
> Maksimum hız: 188 km/s
> Hızlanma 0-100 km/s: 5.2 saniye
> Menzil: 506 km (19 inç jant) / 484 km (20 inç jant)
> Enerji tüketimi (kWh/100km): 17.2
> Batarya kapasitesi (kWh): 77.4
> AC 11 kW yüzde 10- yüzde 100 şarj süresi: 7 saat 20 dk
> DC 50kW hızlı şarj yüzde 10- yüzde 80 şarj süresi: 73 dakika
> DC 350kW hızlı şarj yüzde 10- yüzde 80 şarj süresi: 18 dakika
EK ÖZELLİKLER
> Relaxation özellikli koltuklar
> Isıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar
> Geniş iç hacim
> Uzaktan katlanır arka koltuklar
> Uzaktan akıllı park asistanı (RSPA)
> Akıllı ön aydınlatma sistemi (IFS)
> Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA)
> Güvenli çıkış asistanı (SEA)
KİA EV6 FİYATI NE KADAR?
> EV6 – 325 PS 4X4 Otomatik Prestige Long Range - 2.100.000 TL
> EV6 – 325 PS 4X4 Otomatik GT-Line Long Range - 2.250.000 TL