BMW'nin yeni elektrikli arabası The XM özellikleri ve fiyatı

BMW, elektrikli model ailesini genişletmeye devam ediyor. XM adını verdiği yeni bir model ile elektrikli araç sayısını artıracak olan BMW, yeni teknolojilerinin çoğunu bu modelde kullanacak. İşte detaylar.

BMW THE XM PERFORMANS VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

> Elektrikli sürüş mekanizması ve yeni geliştirilen V8 motor, uzun yolculuklarda da benzersiz dinamik özellikler sunuyor. Bu deneyim, neredeyse tamamen sessiz ve yerel emisyonsuz şehir içi ulaşımla tamamlanıyor.

> 552 kW (750 bg) ve 1000 Nm'ye kadar üstün elektrikli M gücü. BMW'nin ilk yüksek performanslı elektrikli modelinin sunduğu sürüş dinamikleri, çeviklik ve hassasiyet, M ailesine özgü heyecan verici bir sürüşü garanti ediyor.

> M Hybrid ile garanti edilen olağanüstü sürüş dinamikleri ve uzun menzil. Daha uzun bir yolculuğa vakit kaybetmeden devam etmek için kısa bir şarj molası yeterli. Ayrıca, 80 km'ye varan tamamen elektrikli menzil, düzenlemeye tabi şehir içi bölgelerde neredeyse tamamen sessiz ve yerel emisyonsuz ulaşıma olanak tanıyor.

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BMW THE XM TASARIM ÖZELLİKLERİ

> İnce gündüz farları ve M stilinde yatay çift çubuklara sahip aydınlatmalı Böbrek Izgarası.

> Keskin çizgilerle biçimlendirilmiş dinamik tasarım. Otomobilin çevikliğini vurgulayan kısa karakter çizgileri.

> Dikey tasarımlı, altıgen M çift egzoz çıkışları ile ezber bozan arka rüzgarlık.

İÇ TASARIM

> Deri, kadife ve karbon fiber gibi üst kalite malzemeler.

> Ön bölüm tamamen sürücüye odaklanırken arkada yer alan M Lounge bölümü olağanüstü bir konfor sunuyor.

> BMW M anlayışı, taviz vermek nedir bilmeyen bir lüks standardı ile bir araya gelerek iç tasarımı tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.

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> BMW Kavisli Ekran, BMW M ID 8 kullanıcı arayüzü ve yeni BMW iDrive ile M genleri her zaman kontrol altında.

> M Lounge: Seçkinliğin ayrıcalığını hissettiren bir dinlenme alanı. Üstün kalite malzemeler, görsel olarak güçlü yüzeyler ve etkileyici detaylar.

> Deri ve kadife malzemelerin kullanıldığı spor koltuk ile taviz vermeyen benzersiz bir Lounge ortamı.

> Üç boyutlu prizma yapısına sahip yandan aydınlatmalı tavan döşemesi bir sanat eserini andırıyor.

> Üç BMW M renginde sunulan ortam aydınlatması ile görsellik maksimuma taşınıyor.

BMW THE XM FİYATI NE KADAR OLACAK?

159.000 dolarlık fiyatıyla satışa sunulacak modelin en yüksek donanım paketinin fiyatı ise 185.000 dolar olacak. Bu özel model sınırlı sayıda üretilecek ve 748 bg, 1.000 Nm tork çıkışına sahip olacak.

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