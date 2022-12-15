Dünya kupası final maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya kupası Arjantin- Fransa final maçı tarihi

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Artık sona gelinirken FIFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen

Dünya Kupası ne zaman bitiyor araştırmaları hız kazandı. Fransa ile Fas'ın karşılaşması sonrası Fransa'nın yenmesi ile final rakipleri belli oldu. Arjantin Fransa ile 2022 Dünya kupası final maçında karşılaşacak. Peki, Dünya Kupası ne zaman bitiyor, final maçı ne zaman oynanacak?

2022 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

20 Kasım 2022 tarihinde başlayan Dünya Kupası maçları Katar'da gerçekleşirken mücadelelerin 20 Aralık tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Arjantin ile Fransa'nın karşılaşacağı final mücadelesi ise 18 Aralık'ta gerçekleşecektir. Bu durumda ise 2022 Katar Dünya Kupası, 18 Aralık tarihinde final maçıyla kapanacaktır.

REKLAM

2022 DÜNYA KUPASI FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek finalde Arjantin'in rakibi oldu.

ARJANTİN İLE FRANSA'NIN 4. RANDEVUSU

Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. 2018 Dünya Kupası'nda ise Fransa son 16 turunda karşılaştığı Arjantin'e evine göndermişti.

ARJANTİN-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 Katar Dünya Kupası'nda final maçı 18 Aralık Pazar akşamı oynanacak. 18:00'de başlayacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENECEK?

Lusail Stadyumu'nda oynanacak olan final maçı TRT 1 ve TRT4K ekranlarından naklen ve şiresiz olarak yayımlanacak.

ÖZGÜN Dünya kupası finalistleri belli oldu | İşte Arjantin'in rakibi olan takım

ÖZGÜN Dünya kupasında ilk finalist Arjantin oldu