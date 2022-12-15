Özgün Dünya kupası final maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya kupası Arjantin- Fransa final maçı tarihi
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Dünya kupası final maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya kupası Arjantin- Fransa final maçı tarihi

Dünya Kupası 2022 final maçı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarihinde ilk kez Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimine denk gelen turnuvanın final tarihi sorgulanıyor. Fas ile karşılaşan Fransa 2-0 üstünlük kazanarak adını finale yazdırdı. Arjantin'in final rakibi Fransa oldu. Heyecanla takip edilen turnuvanın final tarihi de belli oldu. Peki, Dünya Kupası 2022 ne zaman bitiyor? Arjantin- Fransa maçı ne zaman? Dünya Kupası final maçı hangi tarihte, nerede oynanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası Final Maçı: Arjantin - Fransa maçı ne zaman, 2022 FIFA Dünya Kupası final maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Dünya kupası final maçı

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Artık sona gelinirken FIFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen
Dünya Kupası ne zaman bitiyor araştırmaları hız kazandı. Fransa ile Fas'ın karşılaşması sonrası Fransa'nın yenmesi ile final rakipleri belli oldu. Arjantin Fransa ile 2022 Dünya kupası final maçında karşılaşacak. Peki, Dünya Kupası ne zaman bitiyor, final maçı ne zaman oynanacak?

2022 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

20 Kasım 2022 tarihinde başlayan Dünya Kupası maçları Katar'da gerçekleşirken mücadelelerin 20 Aralık tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Arjantin ile Fransa'nın karşılaşacağı final mücadelesi ise 18 Aralık'ta gerçekleşecektir. Bu durumda ise 2022 Katar Dünya Kupası, 18 Aralık tarihinde final maçıyla kapanacaktır.

2022 DÜNYA KUPASI FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek finalde Arjantin'in rakibi oldu.

ARJANTİN İLE FRANSA'NIN 4. RANDEVUSU

Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. 2018 Dünya Kupası'nda ise Fransa son 16 turunda karşılaştığı Arjantin'e evine göndermişti.

ARJANTİN-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 Katar Dünya Kupası'nda final maçı 18 Aralık Pazar akşamı oynanacak. 18:00'de başlayacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENECEK?

Lusail Stadyumu'nda oynanacak olan final maçı TRT 1 ve TRT4K ekranlarından naklen ve şiresiz olarak yayımlanacak.

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