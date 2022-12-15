Dünya kupası finalistleri belli oldu | İşte Arjantin'in rakibi olan takım

Katar'da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası'nda Fransa, Fas'ı yarı finalde yenip finalde Arjantin'in rakibi oldu. Fas, kupanın favorilerinden Fransa ile finalde Arjantin'in rakibi olmak için kapıştı. Fas’ın bir mucizeye daha imza atıp atamayacağı tüm dünyada merakla bekleniyordu.

ARJANTİN'İN RAKİBİ BELLİ OLDU

2022 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam oynanan maçta Fransa Fas'ı 2-0 yendi. Arjantin'in finaldaki rakibi Fransa oldu.

FRANSA- FAS: 2-0 | ÖZET

Fransa'ya finali getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ve 79'da Kolo Muani kaydetti. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin-Fransa finali oynanacak.

Fas’ın çeyrek finalde Portekiz’e karşı oynadığı maçta sakatlanarak kenara gelen ve bu maç öncesinde oynayıp oynamayacağı belli olmayan Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, mücadeleye ilk 11’de başladı. 32 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya ilk 11’de başlamasına rağmen karşılaşmaya devam edemeyip 21’inci dakikada yerini Selim Amallah’a bıraktı.

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Fas, Dünya Kupası tarihinde ilk yarı finalist olan Afrika ülkesi olmuştu.

FIFA Dünya Kupası’nda Fransa - Arjantin finali pazar günü 18.00’de oynanacak. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Hırvatistan ile Fas cumartesi günü saat 18.00’de mücadele edecek.

Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

FAS'I 45 BİN, FRANSA'YI 4 BİN KİŞİ DESTEKLEDİ

Kupanın başından beri önemli eksiklerine rağmen şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri gösterilen Fransızlar, 2018 sonrasında üst üste ikinci Dünya Kupası'nı kazanmanın peşindeydi. Katar'daki zorlu maçta taraftar desteği de Fas'a aitti. 60 bin seyirci kapasiteli Al Bayt Stadı'ndaki mücadelede Fas'ı yaklaşık 45 bin, Horozlar'ı ise tribünde 4 bin civarında futbolsever destekledi.

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DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadele, 18 Aralık Pazar günü Lusail Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.