Dünya kupasında ilk finalist Arjantin oldu

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ve Hırvatistan yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Arjantin dev maçtan 3-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

ÖZET| ARJANTİN- HIRVATİSTAN: 3-0

Arjantin maça; Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez ilk 11'iyle başladı.

Hırvatistan ise sahaya, Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic ile çıktı.

İki takımın da temkinli bir futbol ortaya koyduğu karşılaşmanın ilk 20 dakikasında Hırvatistan rakibine göre daha fazla topa sahip oldu ancak bu bölümde kaleyi bulan şut çıkmadı.

88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran Arjantinli taraftarların "La Scaloneta" şarkısıyla takımlarına coşkulu destek verdiği mücadelede, Fernandez maçın ilk tehlikeli şutunu kaleye gönderdi. Bu futbolcunun 25. dakikada ceza yayı önünden çektiği şutta, kaleci Livakovic, gole izin vermedi.

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Arjantin, 32. dakikada Julian Alvarez'in ceza sahası içerisinde düşürülmesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, 34. dakikada topu ağlara gönderdi ve Arjantin 1-0 öne geçti.

Messi, bu golle Dünya Kupası'ndaki 11. golünü kaydetti ve Gabirel Batistuta'yı geride bırakarak kupa tarihinin en golcü Arjantinli oyuncusu olmayı başardı.

Dakika 39! Tangocular'dan bir gol daha! Arjantin, Julian Alvarez'in golüyle skoru 2-0 yaptı.

Messi'den bir de asist! 69. dakikada Julian Alvarez, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Arjantin farkı 3'e çıkardı!

Kalan bölümde oyunu kontrol eden Arjantin, sahadan 3-0 galip ayrılarak tarihinde 6. kez finale çıktı.

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"Tangocular", finalde Fransa-Fas maçının galibiyle karşılaşacak. Final mücadelesi 18 Aralık Pazar günü TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı penaltıyla turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Arjantinli futbolcu, 5 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Fransız Kylian Mbappe'yi yakaladı. Messi, kupada üç golün de pasını verdi.

MESSİ BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ!

Penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Lionel Messi, Hırvat kaleci Domini Livakovic'i mağlup ederek takımını 34. dakikada öne geçirmeyi başardı.

Messi attığı bu golle Arjantin'in Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyuncusu oldu. (Gabriel Batistuta: 10 gol, Leo Messi: 11 gol)

ARJANTİN- HIRVATİSTAN MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Arjantin'e finali getiren golleri 34'te penaltıdan Messi ve 39 ile 69'da Julian Alvarez kaydetti.

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2022 DÜNYA KUPASI İKİNCİ FİNALİSTİ KİM OLACAK?

2022 Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. Yarı final maçında Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla geçen Arjantin ilk finalist oldu.

İkinci finalist ise 14 Aralık Çarşamba saat 22.00'de Fransa - Fas maçı sonrasında belli olacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de başlayacak