2022 Dünya Kupası maçlarında heyecan devam ediyor. Grup maçları devam ederken turnuvadan elenmesi kesinleşen ilk takım Katar olmuştu. Dün akşam Hırvatistan'a 4-1 kaybeden Kanada'nın da bir üst tur şansı kalmadı. Gruplarda birçok sürpriz sonucun çıkmasıyla son maçlarda alınacak sonuçlar bir hayli önemli olacak, ülkelerin kaderleri belirlenecek. 2022 Dünya Kupası maç özetleri, kalan maçlar, puan durumları haberimizde.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI ÖZET VE SKORLAR

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası turnunvasında toplam 64 karşılaşmaya sahne olacak. 2022 Dünya Kupasında oynanan tüm maçların skorları ve özetleri haberimizde.

20 Kasım Pazar:

ÖZET| Katar - Ekvador: 0-2

KATAR EKVATOR MAÇIN ÖZETİ: 0-2

Fenerbahçeli Enner Valencia, 15’inci dakikada kalecinin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. Penaltıda topun başına geçen Valencia, 16’ncı dakikada takımını 1-0 ön geçiren gole imza attı. İlk yarıdaki etkili oyununu sürdüren Ekvador’da Valencia bu kez de 31’inci dakikada sahneye çıktı. Preciado’nun ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Valencia, yaptığı kafa vuruşuyla takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Mücadelede başka gol olmadı ve A Grubu’nda Ekvador, Dünya Kupası’na 3 puanla başladı.

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Ekvador'da sakatlanan Enner Valencia oyuna devam edemedi, 77. dakikada yerine Cifuentes girdi.

Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son beş golü kaydeden Enner Valencia, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına beş gollük seri yakalayan ilk oyuncu oldu. Rekor, kendi ülkelerinde arka arkaya 6 gol atan Eusébio (Portekiz 1966), Paolo Rossi (İtalya 1982) ve Oleg Salenko'ya (Rusya 1994) ait.

Enner Valencia, Dünya Kupası maçlarında 10 şutla 5 gol buldu ve bu alanda Alessandro Altobelli (1966) ile birlikte kupa tarihinin en iyi şut / gol oranını yakaladı.

21 Kasım Pazartesi:

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ÖZET| İngiltere - İran: 6-2

İNGİLTERE- İRAN MAÇIN ÖZETİ: 6-2

Khalifa Stadyumu'nda, Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus'un yönettiği mücadelede İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri; 35'inci dakikada Jude Bellingham, 43'üncü ve 62'nci dakikalarda Bukayo Saka, 45+1'inci dakikada Raheem Sterling, 71'inci dakikada Marcus Rashford ve 90'ıncı dakikada Jack Grealish kaydetti. İran'ın gollerini ise 65'inci dakikada Mehdi Taremi ile 90+13'üncü dakikada penaltıdan Mehdi Taremi attı.

İngiltere ilk yarıyı 366 pasla bitirdi. 2018'de İspanya - Rusya'nın ardından (395) 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında en çok pas yapılan ikinci maç oldu.

İlk yarıda 46 pas yapan İran, 1966'dan bu yana bir maçın ilk yarısında en az pas yapan takım oldu.

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ÖZET| Senegal - Hollanda: 0-2

SENEGAL- HOLLANDA MAÇIN ÖZETİ: 0-2

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal, Hollanda'ya 2-0 mağlup oldu.

Al Thumama Stadyumu'ndaki maçta Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio yönettiği maçta Senegal, Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenildi. Mücadelede Hollanda'nın gollerini 84'üncü dakikada Cody Mathes Gakpo, 90 9'uncu dakikada Davy Klaassen kaydetti.

ÖZET| ABD - Galler:1-1

ABD- GALLER MAÇIN ÖZETİ: 1-1

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ile Galler arasında oynanan maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Kuntz'a yardımcısı Jan-Moritz Lichte eşlik etti.

ABD Milli Takımı'nda forma giyen Antalyasporlu futbolcu Haji Wright, mücadeleye yedek soyundu. Haji Wright, mücadelenin 74'üncü dakikasında Joshua Sargent'in yerine oyuna dahil oldu.

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22 Kasım Salı:

ÖZET| Arjantin - Suudi Arabistan: 1-2

ARJANTİN- SUUDİ ARABİSTAN MAÇIN ÖZETİ: 1-2

Katar'daki Dünya Kupası'na şampiyonluk parolasıyla gelen Lionel Messi liderliğindeki Arjantin, C Grubu'nun açılış maçında Suudi Arabistan'a 2-1 kaybetti. Tangocular 10. dakikada Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İlk yarıda Arjantin'in ağlara giden 3 topu, ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. İkinci yarıda hızlı başlayan Suudi Arabistan, 48. dakikada Alshehri ile skora dengeyi getirdi. 53. dakikada Aldawsari, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Arjantin'in kalan dakikalardaki çabaları skoru değiştirmedi ve 3 puan Suudi Arabistan'ın oldu.

Arjantin, henüz 10. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle Suudi Arabistan karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarıda farkı arttırmak isteyen Tangocular, karşılarında Suudi Arabistan'ın ofsayt tuzağını buldu. Suudi savunması, Arjantinli hücumcuları ilk yarıda tam 7 kez ofsayta düşürdü. Arjantin'in ilk 45 dakikada ağlara gönderdiği 3 top da ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

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İlk yarıda Arjantin hücumlarını ofsayt taktiğiyle kilitleyen ve skoru 1-0'da tutan Suudi Arabistan, ikinci yarıda golle başladı. 48. dakikada sahneye çıkan Saleh Alshehri, topu düzgün bir vuruşla Arjantin ağlarına gönderdi ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi. 53. dakikada Salem Aldawsari'nin golüyle Suudi Arabistan, Arjantin karşısında 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Başka gol olmayınca Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup etti.

ÖZET| Danimarka - Tunus: 0-0

DANİMARKA- TUNUS MAÇIN ÖZETİ: 0-0

Meksika Futbol Federasyonu'ndan Cesar Arturo Ramos Palazuelos'un düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 bitti.

Danimarka'da Galatasaray'dan Victor Nelsson ve Trabzonspor'dan Stryger Larsen maçta süre almadı.

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ÖZET| Meksika - Polonya: 0-0

MEKSİKA-POLONYA MAÇIN ÖZETİ: 0-0

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Polonya, Lewandowski ile penaltıdan yararlanamadı. 54’üncü dakikada Lewandowski, Moreno’nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Chris Beath, beyaz noktayı gösterdi. 58’de topun başına geçen Lewandowski’nin şutunu kaleci Ochoa çıkarmayı başardı.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve takımlar 1’er puanla sahadan ayrıldı.

ÖZET| Fransa - Avustralya: 4-1

FRANSA- AVUSTRALYA MAÇIN ÖZETİ: 4-1

Goodwin'in 9'uncu dakikada attığı golle Avustralya karşısında 1-0 mağlup duruma düşen Fansa, 27'de Rabiot ve 32'nci dakikada Giroud'nun golüyle durumu 2-1'e getirmeyi başardı. İlk yarısı 2-1 sona eren karşılaşmada Fransa, 68'inci dakikada Mbappe ile farkı 2’ye, 71’de de Giroud ile 3’e çıkardı: 4-1.

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Mücadele bu skorla sona erdi ve Fransa D Grubu'nda ilk maçlar sonucu liderliğine yükseldi.

23 Kasım Çarşamba:

ÖZET| Fas - Hırvatistan: 0-0

FAS- HIRVATİSTAN MAÇIN ÖZETİ: 0-0

Dünya Kupası'nda dördüncü gün, F Grubu'ndaki Fas-Hırvatistan karşılaşmasıyla başladı. Beşiktaş'ın yeni ve eski stoperleri Romain Saiss ile Domagoj Vida'nın takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Fas'ta kaptan olarak sahaya çıkan Saiss, 90 dakikanın tamamında görev yaptı. Hırvatistan'da ise Domagoj Vida süre almadı

ÖZET| Almanya - Japonya: 1-2

ALMANYA- JAPONYA MAÇIN ÖZETİ: 1-2

Mücadelede El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros düdük çaldı. 31'inci dakikada Japonya kalecisi Shuichi Gonda'nın David Raum'u düşürmesiyle Almanya penaltı kazandı. 33'üncü dakikada İlkay Gündoğan penaltıyı gole çevirdi ve Almanya ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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75'inci dakikada Japonya, Ritsu Doan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. 83'üncü dakikada Japonya, Takuma Asano'nun golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Japonya, sahadan 2-1 galip ayrılarak Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

ÖZET| İspanya - Kosta Rika: 7-0

İSPANYA-KOSTA RİKA MAÇIN ÖZETİ: 7-0

Mücadeleden 7-0 galibiyetle ayrılan İspanya’nın gollerini 11'inci dakikada Olmo, 21'de Asensio, 31 (P) ve 54'te Torres, 74'te Gavi, 90’da Soler ve 90+2 Morata attı. İlk maçların ardından İspanya grupta liderliği yükseldi.

İspanya tarihinde ikinci kez bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında üç gol attı. Bunu daha önce 1934'te Brezilya'ya karşı yaptı.

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ÖZET| Belçika - Kanada: 1-0

BELÇİKA- KANADA MAÇIN ÖZETİ: 1-0

Mücadelenin 10’uncu dakikasında Kanada’da Davies penaltı atışından yararlanamadı. Mücadelenin tek golünü ise 44’üncü dakikada Fenerbahçe forması giyen Batshuayi kaydetti. Batshuayi 78’de yerini Openda’ya bıraktı.

Galatasaraylı futbolcu Mertens, Belçika adına maçta forma şansı bulamazken; Beşiktaşlı Atiba ise Kanada adına 58'de Kone'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu skorun ardından Belçika grup liderliğine yükseldi.

24 Kasım Perşembe:

ÖZET| İsviçre - Kamerun: 1-0

İSVİÇRE-KAMERUN MAÇIN ÖZETİ:1-0

Dünya Kupası G Grubu'nun açılış maçında İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geldi. İsviçre maçı, Kamerun doğumlu Breel Embolo'nun 48. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Türk asıllı Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre Milli Takımı'nda Galatasaraylı Haris Seferovic, 62. dakikada Breel Embolo'nun yerine oyuna dahil oldu. Türk asıllı Eray Cömert ise karşılaşmanın uzatma dakikalarında süre aldı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song'un çalıştırdığı Kamerun'da ise Beşiktaşlı Georges-Kevin Nkoudou ile iki dönem siyah-beyazlı formayı giyen Vincent Aboubakar 64. dakikada oyuna girdi.

ÖZET| Uruguay - Güney Kore: 0-0

URUGUAY- GÜNEY KORE MAÇIN ÖZETİ: 0-0

Uruguay, Haziran 2002'den bu yana ilk kez bir Dünya Kupası maçının ilk 11'inde Fernando Muslera dışında bir kaleci ile sahaya çıktı.

Uruguay'ın kadrosunda Galatasaray'dan kaleci Fernando Muslera, orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez yer alıyor ancak üç isim de bu maçta süre almadı

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ÖZET| Portekiz - Gana: 3-2

PORTEKİZ- GANA MAÇIN ÖZETİ: 3-2

974 Stadyumu'nda Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu'ndan Ismail Elfath'ın yönettiği maçta Portekiz'in gollerini 65'te penaltıdan Cristiano Ronaldo, 78'de Joao Felix ve 80'de Rafael Leao kaydetti. Gana'nın golleri ise 73'te Andre Ayew ve 89'da Osman Bukari'den geldi.

Bu sonuçla Portekiz grupta ilk maçların ardından 3 puanla liderlik koltuğuna otururken, puansız Gana ise son sırada kaldı.

Karşılaşmanın 65'inci dakikasında penaltıdan kaydettiği gol ile takımını 1-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, bir rekora daha imza attı. Portekizli yıldız, 5 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu oldu. Portekiz'le ilk olarak 2006 Dünya Kupası'nda sahneye çıkan Ronaldo; 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da rakip fileleri sarsarak 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu olmayı başardı.

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ÖZET| Brezilya - Sırbistan: 2-0

BREZİLYA- SIRBİSTAN MAÇIN ÖZETİ: 2-0

Lusail Stadyumu'nda İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani'nin yönettiği maçta Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 62 ve 73'üncü dakikalarda Richarlison kaydetti. Brezilya'da Neymar, 79'uncu dakikada geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Antony'e bıraktı.

Bu sonuçla Brezilya turnuvaya 3 puanla başlarken, Sırbistan ise ilk maçları puansız kapattı.

25 Kasım Cuma:

ÖZET| Galler - İran: 0-2

GALLER-İRAN MAÇIN ÖZETİ: 0-2

Dünya Kupası gruplarında ilk maçların dün tamamlanmasının ardından ikinci maçlar bugün B Grubu'ndaki Galler-İran karşılaşmasıyla başladı. Turnuvaya 6-2'lik İngiltere yenilgisiyle başlayan İran, önemli pozisyonları değerlendiremediği maçta 10 kişilik Galler'i 90+8 ve 90+11'de bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. İran'a 3 puanı getiren golleri Roozbeh Cheshmi ve Ramin Rezaeian kaydetti.

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Galler kalecisi Wayne Hannessey, 86. dakikada yaptığı kontrolsüz müdahale sonrası 2022 Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartını gördü.

İran bu galibiyetle B Grubu'nda ikinci maç sonunda 3 puana yükseldi. Galler ise 1 puanda kaldı.

ÖZET| Katar - Senegal: 1-3

KATAR-SENEGAL MAÇIN ÖZETİ: 1-3

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Katar, ikinci maçta Senegal ile karşı karşıya geldi. Dev turnuvaya mağlubiyetle başlayan iki takımdan Senegal, Katar'ı 3-1 mağlup etti. Senegal'e galibiyeti getiren goller 41. dakikada Dia, 48. dakikada Corendon Alanyasporlu Diedhiou ve 84. dakikada Bamba'dan geldi.

Ev sahibi Katar'ın tek sayısını kaydeden Muhammed Muhtari, ülkesinin Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü atarak adını tarihe yazdırdı

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ÖZET| Hollanda - Ekvador: 1-1

HOLLANDA-EKVATOR MAÇIN ÖZETİ: 1-1

Dünya Kupası A Grubu'nda ilk maçlarını kazanan Hollanda ve Ekvador, grup liderliği için kritik önem taşıyan maçta karşı karşıya geldi. Hollanda Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Wout Weghorst yedek kulübesinde başladı. Fenerbahçeli Enner Valencia ise Ekvador Milli Takımı'nın ilk 11'inde görev aldı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu skorla ev sahibi Katar, ikinci maçlar sonunda turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Hollanda, Cody Gakpo'nun şutunda golü buldu ve 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Ekvador'un Estupinan ile ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmayınca ilk yarı 1-0'lık Hollanda üstünlüğüyle sona erdi.

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Mücadelenin 49. dakikasında soldan gelişen Ekvador atağında Estupinan'ın çektiği şutu takip eden Fenerbahçeli Enner Valencia, kaleci Noppert'ten dönen topu kale ağzında tamamladı ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Turnuva'nın açılış maçında ev sahibi Katar'a iki gol atan tecrübeli golcü, böylece 2022 Dünya Kupası'nda 2 maçta 3 gole ulaştı.

Mücadele 1-1 devam ederken Beşiktaşlı Wout Weghorst, 79. dakikada Cody Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu

Katar maçında yaşadığı sakatlığa rağmen Hollanda maçına da 11'de başlayan ve takımının golünü atan Fenerbahçeli Enner Valencia, mücadelenin 86. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli futbolcunun yerine oyuna Kevin Rodriguez girdi.

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EV SAHİBİ KATAR ELENDİ

Hollanda ile Ekvador'un berabere kalmasıyla iki takım da puanlarını 4'e yükseltti. Son maçlar öncesi 3 puanı bulunan Senegal, ilk iki iddiasını son maça taşıdı. 0 puanda kalan ev sahibi Katar'ın ise gruptan çıkma şansı kalmadı.

ÖZET| İngiltere - ABD: 0-0

İNGİLTERE- ABD MAÇIN ÖZETİ: 0-0

Dünya Kupası B Grubu maçında İngiltere-ABD karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2'lik flaş bir skorla mağlup eden İngilizler, golsüz beraberlikle puanını 4'e yükseltti ve son 16 turunu son maça bıraktı. Grupta puanını 4'e yükselten ABD ise umutlarını son maça taşıdı.

26 Kasım Cumartesi:

ÖZET| Tunus - Avustralya: 0-1

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TUNUS-AVUSTRALYA MAÇIN ÖZETİ: 0-1

Dünya Kupası D Grubu maçında Tunus ile Avustralya karşı karşıya geldi. Avustralya sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Maçtaki tek gol 23. dakikada Mitchell Duke'den geldi.

İlk maçta Fransa'ya farklı mağlup olan Avustralya, bu skorla puanını 3'e yükselterek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü. Tunus ise 1 puanda kaldı.

ÖZET| Polonya - Suudi Arabistan: 2-0

POLONYA-SUUDİ ARABİSTAN MAÇIN ÖZETİ: 2-0

Dünya Kupası'na Arjantin'i devirerek flaş bir başlangıç yapan Suudi Arabistan, ele geçirdiği avantajı Polonya karşısında kaybetti. Suudi Arabistan'da Al Dawsari'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı ve puanını 4'e yükselterek liderliği ele geçirdi. Suudi Arabistan ise 3 puanda kaldı.

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Polonya'nın 3 pasla Suudi Arabistan kalesine geldiği pozisyonda Robert Lewandowski, kaleciden sıyrılırken açısını kaybetti. Tecrübeli forvetin geriye çıkardığı topu Piotr Zielinski sert bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadele Polonya'nın üstünlüğüyle devam ederken Suudi Arabistan ilk yarının son dakikalarında penaltı kazandı. Arjantin maçında galibiyet golüne imza atan Al Dawsari'nin vuruşunu 45+1. dakikada kaleci Szczesny kurtardı. Tecrübeli kaleci dönen topu tamamlamak isteyen Al Burayk'ın vuruşunda da topun ağlara gitmesine izin vermedi.

ÖZET| Fransa - Danimarka: 2-1

FRANSA- DANİMARKA MAÇIN ÖZETİ: 2-1

Dünya Kupası D Grubu'na 4-1'lik galibiyetle başlayan son şampiyon Fransa, ikinci maçta Danimarka ile karşılaştı. Horozlar, Kylian Mbappe'nin kaydettiği gollerle rakibini 2-1 mağlup etti ve puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi. 1 puanda kalan Danimarka'nın tek golü ise Andreas Christensen'den geldi.

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Fransa-Danimarka maçında ilk yarının son dakikaları oynanırken Galatasaraylı Victor Nelsson yürekleri ağza getirdi. Gelişen Fransa hücumunda aldığı pasa yetişmeye çalışan Jules Kounde, topa müdahale etmek isteyen Nelsson ile çarpıştı. Çarpışma sırasında Kounde, Nelsson'un aşil tendonuna bastı.

Galatasaraylı yıldız acı içinde yer kalırken, Kounde sarı kart gördü. Bu esnada eski Fenerbahçeli Simon Kjaer oyuna girmek için hazırlandı. Sağlık ekiplerinin tedavisi sonrası Victor Nelsson oyuna devam edebildi.

İlk yarısı 0-0 biten maçın 61. dakikasında Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe sahneye çıktı. Sol kanattan gelişen atakta Theo Hernandez'i savunmanın arkasına kaçıran Mbappe, başarılı savunmacının içeri çevirdiği topu tek vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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Danimarka bu gole 68. dakikada cevap verdi. Kullanılan köşe vuruşunda Andersen'in kafayla çevirdiği topa arka direkte Andreas Christensen kafayla tamamlayarak Danimarka adına skora eşitliği getirdi.

86. dakikada Fransa'nın genç yıldızı Mbappe yeniden ağları havalandırdı. Sağ kanattan Griezmann'ın yaptığı ortada topu ağlara gönderen Kylian Mbappe, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Mücadele Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

ÖZET| Arjantin - Meksika: 2-0

ARJANTİN- MEKSİKA MAÇIN ÖZETİ: 2-0

Dünya Kupası'na 2-1'lik şok Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlayan favorilerden Arjantin, kritik maçta Meksika'yı 2-0 yendi. Tangoculara galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Lionel Messi ve 87. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. Maça başlarken Dünya Kupası'na erken veda etme ihtimali bulunan Arjantin, bu galibiyetle C Grubu'nda yeniden iddialı hale geldi. Meksika ise 1 puanla son sırada kaldı.

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İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 64. dakikasında Lionel Messi sahneye çıktı. Arjantinli süper yıldız, ceza sahası dışında topla buluştu ve yerden köşeye düzgün bir vuruşla kaleci Ochoa'yı avladı.

Mücadelenin 87. dakikasında ceza sahasına giren Enzo Hernandez, sol çaprazdan yaptığı muhteşem vuruşa topu bir kez daha Meksika ağlarına gönderdi. Bu golle skor 2-0'a geldi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

27 Kasım Pazar:

ÖZET| Japonya - Kosta Rika: 0-1

JAPONYA- KOSTA RİKA MAÇIN ÖZETİ: 0-1

Ahmad bin Ali Stadyumu'nda İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'in düdük çaldığı maçta Kosta Rika 81'inci dakikada Keysher Fuller'in kaydettiği godlle sahadan galip ayrıldı. Kosta Rika Milli Takımı'nda forma giyen Kayserisporlu Francisco Calvo, 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika görev aldı.

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ÖZET| Belçika - Fas: 0-2

BELÇİKA- FAS MAÇIN ÖZETİ: 0-2

Fas'a galibiyeti getiren golleri 73'üncü dakikada Abdelhamid Sabiri ve 90+2'nci dakikada Zakaria Aboukhlal kaydetti.

Belçika'da Fenerbahçeli oyuncu Michy Batshuayi karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 75'inci dakikada yerini De Ketelaere'ye bıraktı. Galatasaraylı Dries Mertens, maça Belçika yedek kulübesinde başladı ve 60'ıncı dakikada Eden Hazard'ın yerine oyuna dahil oldu. Fas'ta ise Beşiktaşlı Romain Saiss, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Fas gruptaki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e yükseltti. Belçika ise 3 puanda kaldı.

ÖZET| Hırvatistan - Kanada: 4-1

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HIRVATİSTAN- KANADA MAÇIN ÖZETİ: 4-1

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 36'ncı ve 70'inci dakikalarda Andrej Kramaric, 44'üncü dakikada Marko Livaja ve 90+4'üncü dakikada Lovro Majer kaydetti. Kanada'nın tek golü ise 2'nci dakikada Alphonso Davies'ten geldi.

Kanada'da müsabakaya ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı oyuncu Atiba Hutchinson, 72'nci dakikada yerini Hataysporlu Sam Adekugbe'ye bıraktı.

Bu sonuçla Hırvatistan gruptaki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e yükseltti. Kanada ise puansız olarak son sırada kaldı ve turnuvaya veda etti.

ÖZET| İspanya - Almanya: 1-1

İSPANYA- ALMANYA MAÇIN ÖZETİ: 1-1

İspanya 63'te Alvaro Morata ile öne geçerken, Almanya bu gole 83'te Niclas Füllkrug ile yanıt verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Bu sonuçla grupta İspanya 4 puanla liderliğini sürdürürken, Almanya bir puanla son sırada yer aldı.

Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir turnuvada oynadığı ilk iki grup maçını galibiyet alamadan geçti.

28 Kasım Pazartesi:

ÖZET| Kamerun - Sırbistan: 3-3

KAMERUN- SIRBİSTAN MAÇIN ÖZETİ: 3-3

Dünya Kupası G Grubu'nda ilk maçlarından puan ayrılan Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Kamerun, 29. dakikada Castelletto'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının böyle bitmesi beklenirken Sırbistan'dan uzatma dakikalarında peş peşe goller geldi. 45+1'de Pavlovic ile beraberliği yakalayan Sırbistan, 45+3'te Milinkovic-Savic'in golüyle 2-1 öne geçti. İlk yarı Sırbistan üstünlüğüyle tamamlandı.

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İkinci yarıya da hızlı başlayan Sırbistan, 53. dakikda Aleksandar Mitrovic'in ağlara gönderdiği golle farkı 2'ye çıkardı. 55. dakikada Kamerun'da eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar oyuna girdi. Bu dakikadan sonra Kamerun yeniden maça tutunurken tecrübeli forvet 63. dakikada skoru 3-2'ye getirdi. 66. dakikada Aboubakar bu kez asist yaparken Choupo-Moting maça dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-3 sona erdi. Bu skorla her iki takım da G Grubu'ndaki ilk puanlarıyla tanıştılar.

Beşiktaşlı Georges-Kevin Nkoudou, maçta 9 dakika süre aldı.

ÖZET| Güney Kore - Gana: 2-3

GÜNEY KORE- GANA MAÇIN ÖZETİ: 2-3

Gana'ya galibiyeti getiren golleri 24'üncü dakikada Mohammed Salisu, 34 ve 68'inci dakikalarda Mohammed Kudus kaydetti. Güney Kore'nin golleri ise 58 ve 61'inci dakikalarda Gue Sung Cho'dan geldi.

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Mohammed Kudus, Gana formasıyla bir Dünya Kupası maçında 2+ gol atan ilk oyuncu oldu.

Güney Kore teknik direktörü Paulo Bento, maç sonunda yoğun itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

ÖZET| Brezilya - İsviçre: 1-0

BREZİLYA- İSVİÇRE MAÇIN ÖZETİ: 1-0

Stadyum 974'te oynanan karşılaşmada El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros düdük çaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Brezilya'ya galibiyeti getiren golü 83'üncü dakikada Casemiro kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Brezilya, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. İsviçre ise 3 puanda kaldı.

ÖZET| Portekiz - Uruguay : 2-0

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PORTEKİZ- URUGUAY MAÇIN ÖZETİ: 2-0

Portekiz, 54'üncü dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Fernandes, 90+3'üncü dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi ve Portekiz sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Uruguay'da Maxi Gomez, 72. dakikada oyuna girdi. Gomez'in oyuna girdikten 2 dakika sonra çektiği şut direkte patladı. Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira ise maçta süre almadı.

ÖZET| Ekvator- Senegal: 1-2

EKVATOR- SENEGAL MAÇIN ÖZETİ: 1-2

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Senegal, 44'üncü dakikada Ismaila Sarr'ın penaltıdan attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 67'nci dakikada Ekvador, Moises Caicedo'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. 70'inci dakikada Kalidou Koulibaly'nin golüyle Senegal, skoru 2-1 yaptı.

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Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal sahadan 2-1 galip ayrılarak son 16 turuna adını yazdırdı. Ekvador'da Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, 90 dakika sahada kaldı. Senegal'de ise Alanyaspor formasını terleten Famara Diedhiou süre almadı.

Ev sahibi Katar ile Hollanda arasında Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gambiya Futbol Federasyonu'ndan Bakary Gassama düdük çaldı. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılan Hollanda'ya 3 puanı getiren golleri 26'ncı dakikada Cody Gakpo ve 49'uncu dakikada Frenkie De Jong kaydetti. Bu sonucun ardından Hollanda, 7 puanla grubu lider bitirdi. Hollanda'da Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, 82'nci dakikada Cody Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu.

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ÖZET | Hollanda 2-0 Katar

HOLLANDA-KATAR MAÇIN ÖZETİ: 2-0

Hollanda, ev sahibi Katar ile Al Bayt Stadyumu’nda karşılaşırken, müsabakada Gambiyalı hakem Bakary Gassama düdük çaldı. 26. dakikada Klaassen’in pasıyla ceza sahasına giren Gakpo, Hollanda’yı 1-0 öne geçiren golü attı. 23 yaşındaki futbolcu 2022 Dünya Kupası’nda 3 grup maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

Portakallar, ikinci yarıya da golle başladı. Depay’ın şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Frenkie de Jong farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Skor avantajını eline alan Hollanda, rakibine de gol izni vermedi ve mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 7’ye yükseltti.

Beşiktaşlı Wout Weghorst, 83. dakikada Gakpo’nun yerine oyuna dahil oldu. Katar ise 3 maçta puan alamayarak şampiyonaya veda etti.

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ÖZET | Galler 0-3 İngiltere

GALLER- İNGİLTERE MAÇIN ÖZETİ: 0-3

Dünya Kupası B Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Senegal ile eşleşti.

İngiltere'nin gollerini 50 ve 68'de Rashford, 52'de Foden kaydetti.

2022 Dünya Kupası'nın ilk frikik golünü Marcus Rashford attı. Öte yandan Rashford, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki 100. golünü attı.

ÖZET | İran 0-1 ABD

İRAN- ABD MAÇIN ÖZETİ: 0-1

ABD’ye galibiyeti getiren golü 38’inci dakikada Christian Pulisic kaydetti. Bu sonuçla ABD, B grubunu 5 puan ile 2’nci bitirerek son 16’ya yükselen takımlar arasında yerini aldı.

ABD'de, İran'a attığı golde sakatlanan Pulisic, ikinci yarının başında yerini Aaronson'a bıraktı.

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Öte yandan İran’da Kayserispor forması giyen Majid Hosseini 90 dakika süre alırken, Ali Karimi 45’inci dakikada Milad Mohammadi'nin yerine oyuna girdi. ABD’de ise Antalyaspor formasını terleten Haji Wright 77’nci dakikada Josh Sargent’ın yerine oyuna dahil oldu.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLAR

dünya kupası a ve b grubu

dünya kupası c ve d grubu

dünya kupası e ve f grubu

dünya kupası g ve h grubu

DÜNYA KUPASINDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

30 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar:

30 Kasım Çarşamba:

18.00 Avustralya - Danimarka / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

18.00 Tunus - Fransa / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT SPOR

22.00 Polonya - Arjantin / 974 Stadyumu / TRT 1

22.00 Suudi Arabistan - Meksika / Lusail Stadyumu / TRT SPOR

2022 DÜNYA KUPASI KALAN MAÇLAR

30 Kasım Çarşamba:

18.00 Avustralya - Danimarka / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

18.00 Tunus - Fransa / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT SPOR

22.00 Polonya - Arjantin / 974 Stadyumu / TRT 1

22.00 Suudi Arabistan - Meksika / Lusail Stadyumu / TRT SPOR

1 Aralık Perşembe:

18.00 Hırvatistan - Belçika / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1

18.00 Kanada - Fas / Al Thumama Stadyumu / TRT SPOR

22.00 Japonya - İspanya / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT SPOR

22.00 Kosta Rika - Almanya / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

2 Aralık Cuma:

18.00 Gana - Uruguay / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

18.00 Güney Kore - Portekiz / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Sırbistan - İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Kamerun - Brezilya / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

3 Aralık Cumartesi-6 Aralık Salı:

Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1

9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi:

Çeyrek final (4 maç) / TRT 1

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13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba:

Yarı final (2 maç) / TRT 1

17 Aralık Cumartesi:

Üçüncülük maçı / TRT 1

18 Aralık Pazar:

FİNAL / TRT 1

2022 DÜNYA KUPASI GÜNCEL PUAN DURUMLARI

A GRUBU

1- Hollanda 4

2- Ekvador 4

3- Senagal 3

4- Katar 0

B GRUBU

1- İngiltere 4

2- İran 3

3- ABD 2

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4- Galler 1

C GRUBU

1- Polonya 4

2- Arjantin 3

3- Suudi Arabistan 3

4- Meksika 1

D GRUBU

1- Fransa 6

2- Avustralya 3

3- Danimarka 1

4- Tunus 1

E GRUBU

1- İspanya 4

2- Japonya 3

3- Kosta Rika 3

4- Almanya 1

F GRUBU

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1- Hırvatistan 4

2- Fas 4

3- Belçika 3

4- Kanada 0

G GRUBU

1- Brezilya 6

2- İsviçre 3

3- Kamerun 1

4- Sırbistan 1

H GRUBU

1- Portekiz 6

2- Gana 3

3- Uruguay 1

4- Güney Kore 1

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

TRT'den (TRT 1, TRT 4K, TRT SPOR, TRT İZLE ve trtspor.com.tr) yayınlanıyor.

TRT DÜNYA KUPASI FREKANS BİLGİLERİ