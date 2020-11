ABD Başkanı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım

ABD Başkanı Donald Trump, Associated Press'in (AP) verdiği resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak, ülkenin yeni başkanı olmaya hak kazanması üzerine Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Gözlemcilerin oy sayım merkezlerine girmesine izin verilmediğini sav unan Trump, "Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım." ifadesini kullandı.

71,000,000 Legal Votes. The most EVER for a sitting President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Trump, oy işlemlerinde usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, "Milyonlarca postayla oy, bunu talep etmeyen kişilere gönderildi." yorumunda bulundu.

Rekor sayıda en yüksek ikinci oyu alan Trump bu konuda da "71 milyon yasal oy. Görevi başındaki bir başkanın aldığı en yüksek oy." değerlendirmesinde bulundu.

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum

"TARTIŞMAYA AÇIKTIR" ETİKETİ

Öte yandan Twitter, Trump'ın bu paylaşımına "Seçimlerle ilgili bu yolsuzluk iddiası tartışmaya açıktır." etiketi ekledi.

Trump, seçimleri Joe Biden'ın kazandığının açıklanması üzerine yaptığı yazılı açıklamada da seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin yeni başkanı Biden

Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan

ABD seçimlerinde son dakika: ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı

OYNAT 00:42 Joe Biden 284 delegeye ulaşarak ABD'nin yeni başkanı oldu Demokratların adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Joe Biden, 20 delegeye sahip Pennsylvania'da seçimi kazanarak 284 delegeye ulaştı. Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu. Biden taraftarları sonuçların ardından cadde ve sokaklarda sevinç gösterilerinde bulundu. BiP'te paylaş

OYNAT 00:27 Trump'ın parodi videosu viral oldu ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti'den rakibi Joe Biden arasında yarış sürüyor. Trump'ın seçim sonuçlarını yargıya taşıyacağını söylemesi üzerine ABD Başkanı'nın görevi kolay bırakmayacağı yorumları yapılıyor. Hazırlanan parodi videoda da Trump'ı canlandıran kişi 'Gitmek istemiyorum' diye ağlıyor. BiP'te paylaş

