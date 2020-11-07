Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizle olarak paylaştığı tebrik mesajında, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46'ncı Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" ifadelerine yer verdi.
Muhalefetin umudu Biden
ABD seçimlerinde bir kez daha seçim malzemesi olarak kullanılan konulardan biri Türkiye olmuştu. Biden, Türkiye'ye aleni bir şekilde müdahale etmeleri gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devrilmesi için muhaliflerle açıkça işbirliği yapılması gerektiğini savunmuştu. Biden, muhaliflerle işbirliği içinde olduklarını açıkça beyan etmişti.
ABD seçimleri ve Biden
ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini, mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı geride bırakan Demokrat Joe Biden kazandı.
ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ve derin siyasi ayrışmaların gölgesinde yapılan son yılların en zorlu seçimlerini Biden kazandı.
2008-2016 yıllarında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yapan Biden, Cumhuriyetçi rakibinden Beyaz Saray'ı alarak önemli bir başarıya imza attı.
Hem ülke geneli anketlerde hem de seçimin asıl kaderini belirleyen kritik eyaletlerdeki anketlerde yarışı Trump'ın hep önünde götüren Biden, Associated Press (AP) tarafından açıklanan "resmi olmayan sonuçlara göre" toplamda 279 delegeye ulaşarak başkan olmaya hak kazandı.
Joe Biden kimdir?
- Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
- 1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşındı. Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesini 1969'da bitirdi ve Wilmington'da avukatlık yaptı.
- Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD Senatosuna seçilen Biden, en genç senatörlerden biri olarak kayıtlara girdi.