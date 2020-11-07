Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizle olarak paylaştığı tebrik mesajında, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46'ncı Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" ifadelerine yer verdi.

DÜNYA Gölge başkan Kamala Harris

Muhalefetin umudu Biden

ABD seçimlerinde bir kez daha seçim malzemesi olarak kullanılan konulardan biri Türkiye olmuştu. Biden, Türkiye'ye aleni bir şekilde müdahale etmeleri gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devrilmesi için muhaliflerle açıkça işbirliği yapılması gerektiğini savunmuştu. Biden, muhaliflerle işbirliği içinde olduklarını açıkça beyan etmişti.

OYNAT 02:17 ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi. BiP'te paylaş

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ABD seçimleri ve Biden

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini, mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı geride bırakan Demokrat Joe Biden kazandı.

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ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ve derin siyasi ayrışmaların gölgesinde yapılan son yılların en zorlu seçimlerini Biden kazandı.

2008-2016 yıllarında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yapan Biden, Cumhuriyetçi rakibinden Beyaz Saray'ı alarak önemli bir başarıya imza attı.

Hem ülke geneli anketlerde hem de seçimin asıl kaderini belirleyen kritik eyaletlerdeki anketlerde yarışı Trump'ın hep önünde götüren Biden, Associated Press (AP) tarafından açıklanan "resmi olmayan sonuçlara göre" toplamda 279 delegeye ulaşarak başkan olmaya hak kazandı.

Joe Biden kimdir?